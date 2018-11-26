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Ходившему по Могилёву мужчине с оружием грозит уголовный срок
Новости Беларуси. В Могилёве задержан пожилой мужчина, который нашёл оружие и захотел им похвастаться.
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Прибывшие на вызов правоохранители задержали мужчину и установили его личность. Задержанным оказался 61-летний ранее не судимый могилёвчанин. По месту жительства пенсионера было найдено самодельное огнестрельное оружие.
На вопрос сотрудников милиции, каким образом было получено незарегистрированное оружие, мужчина пояснил, что нашёл его несколько лет назад. Потом находка лежала дома, а на днях он вспомнил о ней и захотел «продемонстрировать» оружие всем. Также гражданин утверждает, что в его действиях не было ничего необычного, он просто прогуливался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 295 УК РБ.
Осенью 2018 года два безработных жителя Орши продавали оружие.
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Новости Беларуси. В Могилёве задержан пожилой мужчина, который нашёл оружие и захотел им похвастаться. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, милиционерам...
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