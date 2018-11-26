В Китае автомобиль протаранил остановку с людьми

Новости Китая. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это спровоцировало столкновение ещё нескольких машин. Инцидент привёл к гибели 7 человек. Ещё четверых госпитализировали.





Водитель въехавшего в остановку автомобиля не пострадал и был задержан правоохранительными органами. Сейчас его допрашивают. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.



