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В Китае автомобиль протаранил остановку с людьми
Новости Китая. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это спровоцировало столкновение ещё нескольких машин. Инцидент привёл к гибели 7 человек. Ещё четверых госпитализировали.
Водитель въехавшего в остановку автомобиля не пострадал и был задержан правоохранительными органами. Сейчас его допрашивают. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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Новости Китая. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
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