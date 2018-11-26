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В Китае автомобиль протаранил остановку с людьми

27.11.2018 15:07 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это спровоцировало столкновение ещё нескольких машин. Инцидент привёл к гибели 7 человек. Ещё четверых госпитализировали.

В Китае автомобиль протаранил остановку с людьми

Водитель въехавшего в остановку автомобиля не пострадал и был задержан правоохранительными органами. Сейчас его допрашивают. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Китае автомобиль протаранил остановку с людьми
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Новости Китая. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
 
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