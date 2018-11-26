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Сенсационное соло Виталия Михайлова: впервые после Железовского белорусский конькобежец добежал до золота

27.11.2018 15:35 — Разное | Партизан  
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"Sensational solo hands Mikhailov first WC gold. — Сенсационное соло принесло Михайлову первое «золото» Кубка мира». Такими заголовками преподнесли победу белорусского конькобежца на кубковом этапе в Японии некоторые зарубежные масс-медиа.

Сенсационное соло Виталия Михайлова: впервые после Железовского белорусский конькобежец добежал до золота
 И в самом деле, редко увидишь спортсмена, едва ли не с первого круга массового старта бросившившегося в атаку на пьедестал. Публика на открытом конькобежном катке в Томакомае сразу оценила этот жест, принявшись дружно поддержать белоруса, и к ней присоединились даже свободные от стартов атлеты. Как случилось, что 32-летний Виталий решился на столь редкий для массового старта бросок? Об этом корреспондент «Белорусского партизана» попытался узнать у Виталия Михайлова, позвонив ему в Японию. 

— На то у нас с соотечественником Алексеем Кирпичником был готов план, — объяснил Виталий, — постараться сбежать от толпы. Но не все получилось, Алексей резче меня стартовал, я бросился вдогонку, но не стал его настигать. Путь предстоял долгий, поэтому просто держал свою скорость. Чуть позже всё-таки догнал Алексея, но у него не получилось «сесть» за мной в спину, поэтому поехал один. Как видите, план был, но не до конца смогли его выполнить. 

— Все, в том числе и конкуренты, удивились смелому вызову, брошенному тобой…

— Да, подобное случалось нечасто. Эта новая дисциплина полноценно проводится четыре года подряд, и похожий сценарий повторился лишь пару раз. Победитель сразу выходил вперёд и в одиночестве финишировал. Здесь я прекрасно понимал, что если пелотон соберётся с силами, то достать беглеца элементарно просто. Поэтому присматривал за конкурентами, примерно видел расстояние, которое отделяло от основной группы, и держал свою скорость. 


— Какие мысли посещали по ходу?

— После половины пути старался набирать максимальные баллы, чтобы быть повыше в финишном протоколе. За четыре круга до конца понял, что группа не в силах меня достать, конкуренты смирилась с проигрышем и повели игры за второе-третье места. Плюс кое-кто решил сэкономить силы для будущих индивидуальных номеров программы. Я решил держать марку до последнего, и знал, что если пелотон начнёт набирать обороты, то и сам ускорюсь. За два круга до финиша начал праздновать победу, и публика, именитые атлеты меня бурно поддерживали.

— Четвёртое место на чемпионате мира, седьмое — на Олимпийских играх. И всё — в массовом старте. Получается, что это твой коронный вид?

— Наверное, да, последние три года он выходил лучше других дисциплин. Но для масстарта важны не физические усилия, как для других, стайерских, видов, а тактика. Итальянец Джованини на первом этапе выиграл масстарт, а здесь не попал даже в финал. Этот вид не из тех, в которых одни и те же диктуют волю. Здесь нет фаворитов, но т н и интересен. 

— Что бы сам поставил себе за японский кубковый этап?

— Выступление неоднозначное, старты в Томакомае дались тяжело. Этот сезон впервые встретил в компании Виктора Сивкова, тренера сборной России по многоборью, который позволил мне присоединиться к его воспитанникам. С ними провёл все подготовительные сборы. Не без основания надеялся на прорыв в результатах, но в августе в Минске получил серьёзную травму — перелом ключицы. Это могло поставить крест на карьере, но вроде всё обошлось. До первых кубковых стартов не знал, на что готов: восстановление шло очень тяжело, да и времени на полноценное возвращение оставалось не так уж и много. Но сезон начал неплохо, сразу подобрался к своим же былым секундам, а в некоторых случаях бежал чуть быстрее. Поэтому оцениваю своё выступление, как неплохое. Да, всегда хочется максимума, и в этом году на этапах Кубка мира, чемпионате планеты рассчитываю добиваться большего. 

— Как дела у супруги и коллеги по сборной Татьяны?

— Она не выступает по уважительной причине, но всячески поддерживает форму и в будущем собирается вернуться в команду. 



 
Теги: Минск
 
 
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"Sensational solo hands Mikhailov first WC gold. — Сенсационное соло принесло Михайлову первое «золото» Кубка мира». Такими заголовками преподнесли победу белорусского конькобежца на...
 
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