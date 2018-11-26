|
Лукашенко не смог отказать Соболенко
Лукашенко встретился с теннисисткой Ариной Соболенко.
Александр Лукашенко 27 ноября встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Как
Во время встречи Лукашенко поздравил Соболенко с успешным проведением прошедшего спортивного сезона.
"Молодец! Прошлый сезон - я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо", - заметил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что спортсменке еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис. Тем более что на фоне достигнутых успехов и продвижения вперед в мировом рейтинге возрастают и ожидания высоких результатов как со стороны болельщиков, так и государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко встретился с теннисисткой Ариной Соболенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)