Лукашенко не смог отказать Соболенко

утверждает пресс-служба Лукашенко, встреча состоялась по просьбе спортсменки. Александр Лукашенко 27 ноября встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Какпресс-служба Лукашенко, встреча состоялась по просьбе спортсменки.





Во время встречи Лукашенко поздравил Соболенко с успешным проведением прошедшего спортивного сезона.

"Молодец! Прошлый сезон - я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо", - заметил Лукашенко.













Он также подчеркнул, что спортсменке еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис. Тем более что на фоне достигнутых успехов и продвижения вперед в мировом рейтинге возрастают и ожидания высоких результатов как со стороны болельщиков, так и государства.







