Белорусский рубль обвалился на бирже

Курс доллара рванул вверх ещё на 0,0136 рубля до 2,1310 BYN/USD — максимума почти за две недели. За три последних дня курс доллара подскочил уже на 0,0291 рубля.





Курс евро вырос на 0,0048 рубля до 2,4118 BYN/EUR. Евро за последние три дня укрепился на 0,0161 рубля.





Курс российского рубля поднялся на 0,0096 рубля до 3,1948 BYN/100 RUB.





Россия





Центробанк России опять ослабил российский рубль, подняв официальные курсы основных валют





курс доллара вырос на 27 копеек до 66,7800 RUB/USD;

курс евро поднялся на 6 копеек до 75,6217 RUB/EUR.