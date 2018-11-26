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Белорусский рубль обвалился на бирже

27.11.2018 15:27 — Разное | Партизан  
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На торгах во вторник 27 ноября белорусский подешевел к доллару, евро и российскому рублю. Валютная корзина подскочила в цене сразу на 0,41%.

Курс доллара рванул вверх ещё на 0,0136 рубля до 2,1310 BYN/USD — максимума почти за две недели. За три последних дня курс доллара подскочил уже на 0,0291 рубля.

Курс евро вырос на 0,0048 рубля до 2,4118 BYN/EUR. Евро за последние три дня укрепился на 0,0161 рубля.

Курс российского рубля поднялся на 0,0096 рубля до 3,1948 BYN/100 RUB.

Россия

Центробанк России опять ослабил российский рубль, подняв официальные курсы основных валют:

курс доллара вырос на 27 копеек до 66,7800 RUB/USD;
курс евро поднялся на 6 копеек до 75,6217 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах во вторник 27 ноября белорусский подешевел к доллару, евро и российскому рублю. Валютная корзина подскочила в цене сразу на 0,41%.
 
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