Следователи уже смогли установить двенадцать жителей Витебска , которые получили от 29-летней учредителя и директора турфирмы фиктивные документы (договоры, страховки и билеты) и передали ей свои деньги.





Таким образом с февраля по октябрь девушка предлогом оказания туристических услуг смогла завладеть более чем 30 000 рублей.





В результате в отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.









Следственный комитет предлагает всем, пострадавшим от деятельности турагентства «Лакоста Тур», обратиться в оперативно-дежурную часть УСК по Витебской области по телефону +37533 399-80-44 (круглосуточно).





Расследование уголовного дела продолжается.



