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Директора витебской турфирмы "Лакоста Тур" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

27.11.2018 15:12 — Разное | Партизан  
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После крупного скандала с клиентами «Лакоста Тур», которые в аэропорту в Борисполе (Украина) узнавали, что билеты для них не забронированы, Следственный комитет возбудил уголовное дело мошенничестве.

Следователи уже смогли установить двенадцать жителей Витебска, которые получили от 29-летней учредителя и директора турфирмы фиктивные документы (договоры, страховки и билеты) и передали ей свои деньги.

Таким образом с февраля по октябрь девушка предлогом оказания туристических услуг смогла завладеть более чем 30 000 рублей.

В результате в отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.


Следственный комитет предлагает всем, пострадавшим от деятельности турагентства «Лакоста Тур», обратиться в оперативно-дежурную часть УСК по Витебской области по телефону +37533 399-80-44 (круглосуточно). 

Расследование уголовного дела продолжается.


 
Теги: Витебск
 
 
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После крупного скандала с клиентами «Лакоста Тур», которые в аэропорту в Борисполе (Украина) узнавали, что билеты для них не забронированы, Следственный комитет...
 
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