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Директора витебской турфирмы "Лакоста Тур" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
После крупного скандала с клиентами «Лакоста Тур», которые в аэропорту в Борисполе (Украина) узнавали, что билеты для них не забронированы, Следственный комитет возбудил уголовное дело мошенничестве.
Следователи уже смогли установить двенадцать жителей Витебска, которые получили от 29-летней учредителя и директора турфирмы фиктивные документы (договоры, страховки и билеты) и передали ей свои деньги.
Таким образом с февраля по октябрь девушка предлогом оказания туристических услуг смогла завладеть более чем 30 000 рублей.
В результате в отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Следственный комитет предлагает всем, пострадавшим от деятельности турагентства «Лакоста Тур», обратиться в оперативно-дежурную часть УСК по Витебской области по телефону +37533 399-80-44 (круглосуточно).
Расследование уголовного дела продолжается.
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После крупного скандала с клиентами «Лакоста Тур», которые в аэропорту в Борисполе (Украина) узнавали, что билеты для них не забронированы, Следственный комитет...
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