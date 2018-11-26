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Трамп пригрозил "навсегда" закрыть границу с Мексикой

27.11.2018 15:01 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп пригрозил бессрочным закрытием границы с Мексикой после того, как сотни мигрантов штурмовали заградительные сооружения на границе с Соединенными Штатами.

Об этом он написал в Twitter.

"Мексика должна вернуть в родные страны этих мигрантов, среди которых полно хладнокровных преступников. Самолетом, автобусом, как угодно - но они не попадут в США. Мы закроем границу навсегда, если будет необходимо", - подчеркнул Трамп.

Как сообщает издание Time, американский лидер решительно стал на защиту пограничников, которые 25 ноября применили слезоточивый газ против нескольких сотен мигрантов, которые пытались штурмом незаконно пересечь границу США.

"На них двигались очень грозные люди, вот они и применили слезоточивый газ... Итак, подведем итог: никто не попадет в нашу страну за исключением тех, кто сделает это на законных основаниях", - заявил Трамп журналистам 26 ноября.


Как сообщалось ранее, по меньшей мере 500 человек из каравана мигрантов, который прибыл к мексиканской Тихуане, штурмовали заградительные сооружения на границе с США.

Мексиканская полиция не сдержала натиск толпы. В сотрудников таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.


 
 
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Президент США Дональд Трамп пригрозил бессрочным закрытием границы с Мексикой после того, как сотни мигрантов штурмовали заградительные сооружения на границе с...
 
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