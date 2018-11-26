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В США банкомат выдавал купюры в 100 долларов вместо 20. Банк разрешил клиентам оставить лишние деньги

27.11.2018 16:03 — Разное | Tut.by  
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Неисправный банкомат Bank of America в американском городе Хьюстон, штат Техас, выдавал стодолларовые купюры вместо 20-долларовых. Известие об ошибке быстро разлетелось по социальным сетям, и к банкомату стали съезжаться местные жители. Вскоре между собравшимися вспыхнула драка, которая привлекла внимание полиции. После прибытия помощников шерифа банкомат закрыли.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Согласно заявлению Bank of America, странное поведение устройства объяснялось неверной загрузкой 100-долларовых купюр. Людям, которым банкомат выдал больше положенного, разрешили оставить лишние деньги себе, пишет ABC 13.

В 2014 году сообщалось, что в Кемерово банкомат по ошибке выдал 20 тысяч российских рублей вместо 400 рублей. Женщину, снявшую деньги, обвинили в краже. Суд обязал ее вернуть полученную сумму и оштрафовал на пять тысяч рублей.

 
 
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Неисправный банкомат Bank of America в американском городе Хьюстон, штат Техас, выдавал стодолларовые купюры вместо 20-долларовых. Известие об ошибке быстро разлетелось...
 
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