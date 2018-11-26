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Тест. Угадайте, этот концерт в Минске запретили власти или отменили сами исполнители

27.11.2018 16:02 — Разное | Tut.by  
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Если вы интересуетесь новостями хип-хопа и рэпа, то наверняка в курсе о ситуации с Хаски. Дело в том, что российская прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, недавно запретила его выступление в Краснодаре. Потом завертелось: Хаски читал треки на крыше авто, но его арестовали. Кроме того, вы должны помнить, что в Минске в прошлом году ряд мероприятий также был отменен именно из-за предписаний Генпрокуратуры. Но иногда концерты отменяются по вполне «бытовым» причинам: болезнь артиста, технические проблемы или, что чаще, плохие продажи билетов. AFISHA.TUT.BY составила тест: что из списка концертов запретили, а что — отменили? Проверьте интуицию. И память.

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17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Нередко артисты и их команды отменяют выступления сами - из-за болезни, технических проблем или, что чаще, плохих продаж билетов. AFISHA.TUT.BY составила тест: что из...
 
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