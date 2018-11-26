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Тест. Угадайте, этот концерт в Минске запретили власти или отменили сами исполнители
Если вы интересуетесь новостями хип-хопа и рэпа, то наверняка в курсе о ситуации с Хаски. Дело в том, что российская прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, недавно запретила его выступление в Краснодаре. Потом завертелось: Хаски
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