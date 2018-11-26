Тест. Угадайте, этот концерт в Минске запретили власти или отменили сами исполнители

Если вы интересуетесь новостями хип-хопа и рэпа, то наверняка в курсе о ситуации с Хаски. Дело в том, что российская прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, недавно запретила его выступление в Краснодаре. Потом завертелось: Хаски читал треки на крыше авто, но его арестовали . Кроме того, вы должны помнить, что в Минске в прошлом году ряд мероприятий также был отменен именно из-за предписаний Генпрокуратуры. Но иногда концерты отменяются по вполне «бытовым» причинам: болезнь артиста, технические проблемы или, что чаще, плохие продажи билетов. AFISHA.TUT.BY составила тест: что из списка концертов запретили, а что — отменили? Проверьте интуицию. И память.

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Концерт Макса Коржа, ЛСП и других рэп и хип-хоп исполнителей в Минске

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17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.