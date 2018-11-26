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Очередная турфирма обманула беларусов. СК завёл дело на директора

27.11.2018 15:33 — Разное | KYKY  
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора витебской турфирмы «Лакоста Тур». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство знает о как минимум 12 потерпевших, но ищет и других, если такие есть.

Как утверждает следствие, директор фирмы, 29-летняя Елена, с февраля по октябрь 2018 года предоставила 12 клиентам фиктивные договоры, страховки и билеты. Некоторые пострадавшие понимали, что их обманули, в Витебске, а другие узнавали это уже там, куда прилетели на отдых. После этого им приходилось возвращаться домой. Пока что ущерб составляет 30 тысяч рублей.

Как пишет TUT.by, в одном из чатов, где объединились пострадавшие от действий турфирмы, состоит около 30 человек. Некоторым клиентам директор вернула деньги. Например, Рената, которая знакома с директором фирмы ещё со школы. Она рассказала, что ещё в декабре забронировала тур на июнь этого года. Но она с семьёй не смогли вылететь в Грецию из аэропорта в Вильнюсе. Туроператор тогда объяснила, что на борт они не попали, потому что «литовцы летят, а беларусов не берут». Рената потребовала назад деньги − и получила их через две недели. Позже Рената снова обратилась в эту турфирму − она не верила, что старая знакомая её снова обманет. Но отдых в октябре вновь сорвался. Женщина обратилась в милицию. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора витебской турфирмы «Лакоста Тур». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере....
 
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