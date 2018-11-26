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Украина не пустила в страну 50 россиян, которые летели рейсами «Белавиа»

27.11.2018 15:01 — Разное | KYKY  
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Среди пассажиров нескольких самолётов «Белавиа», летевших из Минска в Киев, было около 50 граждан России. Украинские пограничники их не пропустили − в итоге людей просто вернули в беларускую столицу, пишет TUT.by со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Сначала российское издание «Известия» написало о 30-и россиянах, которые не пустили в Украину через аэропорт «Жуляны» в Киеве. «Белавиа» отправила их назад первым же рейсом. В Госпогранкомитете подтвердили эту информацию и рассказали, что это не единственный такой случай. По словам Антона Бычковского, официального представителя ведомства, речь идёт о четырёх рейсах авиакомпании − трёх в понедельник и одного во вторник, 27 ноября. Больше всего россиян вернули сегодня − 35 человек. 

Бычковский отметил, что у беларуских пограничников к этим россиянам никаких претензий не было − их оформили в обычном порядке, всё шло по плану: «Причина непропуска не называется. Информации от государственной пограничной службы Украины по изменению порядка пересечения границы иностранными гражданами, в том числе Российской Федерации, не поступало».

Через Минск в Украину летают также на самолётах украинского перевозчика «МАУ». Но, как сказали в Госпогранкомитете, с рейсов этого перевозчика россиян в Минск не возвращали.

Посол Украины в Беларуси: беларусы могут не волноваться

Из-за введения военного положения в 10 регионах Украины TUT.by поговорил с послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом о том, стоит ли о чём-то переживать беларусам и может ли быть такое, что наших граждан перестанут впускать в страну. Он заверил, что нас эти проблемы не коснуться: «Все говорят о военном положении так, будто объявляется война другому государству. Это не так и об этом уже было сказано. Военное положение, скорее всего, касается вопросов управления и мобилизации власти на местах, и никакого отношения к режиму пребывания иностранцев не имеет. <...> Военное положение − это шаг на упреждение возможных провокаций со стороны Российской Федерации. Что касается беларусов, они спокойно могут ехать в Украину на новогодние праздники. Тем более что военное положение введено до 27 декабря».

Он заметил, что в законе «О введении военного положения» прописан пункт об усилении пограничного контроля: «Того, что случилось с российскими гражданами, я до конца не знаю. Видимо, это была дополнительная проверка документов. Думаю, это единичный случай и не связан с введением военного положения».

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Теги: Минск
 
 
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Среди пассажиров нескольких самолётов «Белавиа», летевших из Минска в Киев, было около 50 граждан России. Украинские пограничники их не пропустили − в итоге людей...
 
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