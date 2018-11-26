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Украина «вернула» Минску 50 россиян, летевших в Киев «Белавиа»
27.11.2018 16:10 — Разное | Ежедневник
фото: weloveua.com
На этой неделе Украина не приняла несколько десятков человек, летевших из Минска в Киев. Причины таких действий украинских пограничников не называются.
Эту информацию подтвердил
Как пояснил Бычковский, у белорусских пограничников в Минске к российским гражданам не возникло никаких вопросов – причины их недопуска в Украину неизвестны. Никакой информации об изменении порядка пересечения границы от украинской пограничной службы не поступало.
В связи с отменой прямого авиасообщения между Россией и Украиной в 2015 году граждане обеих стран вынуждены использовать транзитные аэропорты, в частности, белорусский.
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На этой неделе Украина не приняла несколько десятков человек, летевших из Минска в Киев. Причины таких действий украинских пограничников не называются.
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