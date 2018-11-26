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Украина «вернула» Минску 50 россиян, летевших в Киев «Белавиа»

27.11.2018 16:10 — Разное | Ежедневник  
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Украина «вернула» Минску 50 россиян, летевших в Киев «Белавиа»

фото: weloveua.com

На этой неделе Украина не приняла несколько десятков человек, летевших из Минска в Киев. Причины таких действий украинских пограничников не называются.

Эту информацию подтвердил TUT.BY Госпогранкомитет Беларуси. «Начиная со вчерашнего дня почти пятьдесят человек вернули в Минск. Это коснулось четырех рейсов «Белавиа»: трех вчера и еще одного сегодня. Самая многочисленная группа возвращенных была сегодня. Если вчера вернулись 12 человек, то сегодня — 35», — рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Как пояснил Бычковский, у белорусских пограничников в Минске к российским гражданам не возникло никаких вопросов – причины их недопуска в Украину неизвестны. Никакой информации об изменении порядка пересечения границы от украинской пограничной службы не поступало.

В связи с отменой прямого авиасообщения между Россией и Украиной в 2015 году граждане обеих стран вынуждены использовать транзитные аэропорты, в частности, белорусский.

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе Украина не приняла несколько десятков человек, летевших из Минска в Киев. Причины таких действий украинских пограничников не называются.
 
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