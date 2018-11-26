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Украина «завернула» борт с россиянами, летевшими из Минска
Украинская сторона вернула в Минск около 50 россиян, прилетевших рейсами «Белавиа» в Киев.
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«Около 50 человек украинская сторона вернула. Несколько рейсов было — вчера три и сегодня один. Причины возврата украинская сторона не называла», — сказал он, отметив, что данный вопрос должна объяснять украинская сторона, так как Беларусь соблюла свое законодательство.
Бычковский также подчеркнул, что от украинской стороны не поступало никакой информации об изменении порядка пересечения государственной границы Украины иностранными гражданами, в том числе с территории Республики Беларусь.
Напомним, что Украина
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Украинская сторона вернула в Минск около 50 россиян, прилетевших рейсами «Белавиа» в Киев.
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