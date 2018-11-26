ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юной жительнице Дубровенского района присвоен почетный статус «Дитя мира»

27.11.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Юной жительнице Дубровенского района присвоен почетный статус «Дитя мира»

Юной жительнице д.Карабановичи Алисе ТИМОЩЕНКО присвоен почетный статус «Дитя мира». Такое звание присваивается малышам, которые родились 21 сентября, в Международный день мира. Алиса — первый ребенок в семье Тимощенко. Юрий и Надежда работают животноводами в ОАО «Правда-С». Сейчас молодая семья живет вместе с матерью Надежды в д.Карабановичи, в теплом и уютном доме бабушки. Но уже через месяц они переедут в новый дом в д.Бахово, где сейчас проводится ремонт. По словам Надежды, новый 2019 год они планируют встретить в своем доме.
Недавно молодую семью — Юрия, Надежду и Алису Тимощенко — навестили председатель районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Светлана Рыжанская, и педагог-психолог Дубровенского социально-педагогического центра Татьяна Болошенко. Они поздравили счастливых молодых родителей и выполнили почетную и приятную миссию — вручили законной обладательнице, а вернее ее маме, документ для новорожденной — свидетельство о присвоении почетного звания «Дитя мира». Не обошлось в этот день и без подарков для малышки.
—Рождение ребенка — прекрасное событие в жизни каждой семьи, — сказала Светлана Валерьевна. — Очень хочется, чтобы маленькая Алиса, «Дитя мира», своим появлением на свет сделала счастливыми всех, принесла в дом только радость и улыбки, чтобы девочка росла здоровой.
Она пожелала молодой семье благополучия и, конечно же, мира, а также выразила уверенность, что у девочки, которая родилась в такой знаменательный день, все в жизни сложится успешно.
Сейчас в семье Тимощенко одновременно трудное и удивительное время. С появлением малышки изменился привычный уклад жизни. Молодой маме Надежде приходится многому учиться, но при поддержке семьи у нее все получается.
—За это время дочь подросла, — улыбается, глядя на дочурку Надежда. — Алиса для меня, мужа и бабушки как лучик солнца. Что касается ориентиров и планов, я считаю, что воспитание ребенка — главная моя задача, и для меня нет большей радости, чем смотреть в глаза дочери.
Наблюдая, с какой нежностью и заботой Надежда Тимощенко держит на руках малышку, понимаешь, что совсем не случайно на главной странице сертификата «Дитя мира» написано: «Миром правит рука, качающая колыбель».
Как отметила Светлана Рыжанская, в Дубровенском районе такая церемония чествования малышей и их родителей проходит уже во второй раз. В 2014 году 21 сентября в семье Александра и Анны Федько родилась дочь Маргарита, также получившая почетный статус «Дитя мира». Международный день мира по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН празднуется с 1981 года, а пятнадцать лет назад праздник получил конкретную дату — 21 сентября.
Акция «Дитя мира» является социально значимой и миротворческой. Она выполняет важную воспитательную функцию — пропагандирует семейные ценности, мир и согласие.

Юлия СТАРАВОЙТОВА

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юной жительнице д.Карабановичи Алисе ТИМОЩЕНКО присвоен почетный статус «Дитя мира». Такое звание присваивается малышам, которые родились 21 сентября, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Наоборот выгодно станет - и поедут все". Что будет с любимыми гомельчанами шоп-турами в Чернигов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика