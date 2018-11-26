Юной жительнице Дубровенского района присвоен почетный статус «Дитя мира»





Юной жительнице д.Карабановичи Алисе ТИМОЩЕНКО присвоен почетный статус «Дитя мира». Такое звание присваивается малышам, которые родились 21 сентября, в Международный день мира. Алиса — первый ребенок в семье Тимощенко. Юрий и Надежда работают животноводами в ОАО «Правда-С». Сейчас молодая семья живет вместе с матерью Надежды в д.Карабановичи, в теплом и уютном доме бабушки. Но уже через месяц они переедут в новый дом в д.Бахово, где сейчас проводится ремонт. По словам Надежды, новый 2019 год они планируют встретить в своем доме.

Недавно молодую семью — Юрия, Надежду и Алису Тимощенко — навестили председатель районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Светлана Рыжанская, и педагог-психолог Дубровенского социально-педагогического центра Татьяна Болошенко. Они поздравили счастливых молодых родителей и выполнили почетную и приятную миссию — вручили законной обладательнице, а вернее ее маме, документ для новорожденной — свидетельство о присвоении почетного звания «Дитя мира». Не обошлось в этот день и без подарков для малышки.

—Рождение ребенка — прекрасное событие в жизни каждой семьи, — сказала Светлана Валерьевна. — Очень хочется, чтобы маленькая Алиса, «Дитя мира», своим появлением на свет сделала счастливыми всех, принесла в дом только радость и улыбки, чтобы девочка росла здоровой.

Она пожелала молодой семье благополучия и, конечно же, мира, а также выразила уверенность, что у девочки, которая родилась в такой знаменательный день, все в жизни сложится успешно.

Сейчас в семье Тимощенко одновременно трудное и удивительное время. С появлением малышки изменился привычный уклад жизни. Молодой маме Надежде приходится многому учиться, но при поддержке семьи у нее все получается.

—За это время дочь подросла, — улыбается, глядя на дочурку Надежда. — Алиса для меня, мужа и бабушки как лучик солнца. Что касается ориентиров и планов, я считаю, что воспитание ребенка — главная моя задача, и для меня нет большей радости, чем смотреть в глаза дочери.

Наблюдая, с какой нежностью и заботой Надежда Тимощенко держит на руках малышку, понимаешь, что совсем не случайно на главной странице сертификата «Дитя мира» написано: «Миром правит рука, качающая колыбель».

Как отметила Светлана Рыжанская, в Дубровенском районе такая церемония чествования малышей и их родителей проходит уже во второй раз. В 2014 году 21 сентября в семье Александра и Анны Федько родилась дочь Маргарита, также получившая почетный статус «Дитя мира». Международный день мира по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН празднуется с 1981 года, а пятнадцать лет назад праздник получил конкретную дату — 21 сентября.

Акция «Дитя мира» является социально значимой и миротворческой. Она выполняет важную воспитательную функцию — пропагандирует семейные ценности, мир и согласие.

Юлия СТАРАВОЙТОВА