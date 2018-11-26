Хулиганы сожгли сенохранилище в Ошмянском районе из-за замечания от председателя хозяйства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



Фото УВД Гродненского облисполкома

В милиции рассказали подробности похождений поджигателей из Ошмянского района. Как сообщалось, в мае 2018 года в деревне Гольшаны горел нежилой дом. Тогда одной из возможных причин возникновения пожара назывался поджог. Выяснилось, что в окрестностях населенного пункта ранее было зафиксировано еще четыре схожих инцидента. В октябре вспыхнуло сенохранилище КСУП "Гольшаны", огнем уничтожено здание, а также почти 200 т сена. Ущерб превысил Br17 тыс.

Правоохранители разыскивали возможных свидетелей происшествия, устанавливали людей, которые были уволены из хозяйства по отрицательным мотивам. В поле зрения попал молодой человек 1998 года. При задержании он рассказал, что вместе с товарищами 1999 и 2000 годов рождения совершил несколько поджогов. Проблем с законом они раньше не имели и готовились к службе в армии.

Подозреваемые рассказали, что заброшенные дома они поджигали из хулиганских побуждений. А вот сенохранилище пострадало из-за личных неприязненных отношений с руководителем сельскохозяйственного предприятия: когда-то он сделал замечание одному из поджигателей.

Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества) УК.

БЕЛТА