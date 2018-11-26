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Что будет со стоимостью проезда в общественном транспорте Минска?
Как заявил 27 ноября на оперативном совещании в Мингорисполкоме председатель городского исполнительного комитета Анатолий Сивак, прежде чем принимать соответствующее решение, надо изучить ситуацию.
— Мы рассмотрим этот вопрос на заседании Мингорисполкома, необходимо изучить обоснованность такого шага, — уточнил председатель горисполкома.
Он также добавил, что в городе во главу угла должен быть поставлен человек и его потребности.
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Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте Минска может повыситься на 5 копеек.
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