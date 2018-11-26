В Хотимске прошли районные соревнования по шашкам и шахматам

В прошедшую субботу спортивный зал спорткомплекса Хотимска собрал любителей шахмат и шашек организаций, предприятий и учреждений, сельхозпредприятий района на соревнования по этим увлекательным видам спорта. Прочь стирку и уборку, охоту и рыбалку, написание очерков и опрос свидетелей, обработку статистических отчетов и запланированные встречи! Все за шахматную доску!







