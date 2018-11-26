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В Хотимске прошли районные соревнования по шашкам и шахматам
27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
В прошедшую субботу спортивный зал спорткомплекса Хотимска собрал любителей шахмат и шашек организаций, предприятий и учреждений, сельхозпредприятий района на соревнования по этим увлекательным видам спорта. Прочь стирку и уборку, охоту и рыбалку, написание очерков и опрос свидетелей, обработку статистических отчетов и запланированные встречи! Все за шахматную доску!
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В прошедшую субботу спортивный зал спорткомплекса Хотимска собрал любителей шахмат и шашек организаций, предприятий и учреждений, сельхозпредприятий района на...
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