|
Школьники Хотимщины продолжают участие в олимпиаде по учебным предметам
27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
В субботу и воскресенье (24-25 ноября) 59 лучших учащихся VIII-XI классов района снова состязались в знаниях на втором этапе республиканской олимпиады по учебным предметам «Физика», «Иностранный язык», «Трудовое обучение», «Биология». Несмотря на сложность заданий и усталость (многие ребята в пятницу защищали свои исследовательские работы на областной конференции в г. Могилеве), выходные принесли хорошие результаты как для учащихся, так и для их педагогов.
По итогам проведения олимпиады по физике лидерами стали учащиеся СШ №1. Наивысшие результаты показали: Арина Николаенко (8 класс), Мария Василевская (9 класс), Инна Шобик (10 класс); вторую позицию заняли: Виктория Петрожицкая (8 класс), Денис Абраменко (9 класс), Владислав Савченко (11 класс) и третью – Лада Мармузевич (8 класс). Всех ребят подготовила педагог Оксана Ларченко. По одному призовому результату имеют команды СШ №2 – наивысший результат среди учащихся 11 класса у Вадима Гращенко (педагог Ираида Задунайская) и Забелышинской СШ – третий результат среди учащихся 8 класса у Дарьи Самофаловой (педагог Леонид Мешков).
Наталья МЕШКОВА,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу и воскресенье (24-25 ноября) 59 лучших учащихся VIII-XI классов района снова состязались в знаниях на втором этапе республиканской олимпиады по учебным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)