Школьники Хотимщины продолжают участие в олимпиаде по учебным предметам

В субботу и воскресенье (24-25 ноября) 59 лучших учащихся VIII-XI классов района снова состязались в знаниях на втором этапе республиканской олимпиады по учебным предметам «Физика», «Иностранный язык», «Трудовое обучение», «Биология». Несмотря на сложность заданий и усталость (многие ребята в пятницу защищали свои исследовательские работы на областной конференции в г. Могилеве), выходные принесли хорошие результаты как для учащихся, так и для их педагогов.

По итогам проведения олимпиады по физике лидерами стали учащиеся СШ №1. Наивысшие результаты показали: Арина Николаенко (8 класс), Мария Василевская (9 класс), Инна Шобик (10 класс); вторую позицию заняли: Виктория Петрожицкая (8 класс), Денис Абраменко (9 класс), Владислав Савченко (11 класс) и третью – Лада Мармузевич (8 класс). Всех ребят подготовила педагог Оксана Ларченко. По одному призовому результату имеют команды СШ №2 – наивысший результат среди учащихся 11 класса у Вадима Гращенко (педагог Ираида Задунайская) и Забелышинской СШ – третий результат среди учащихся 8 класса у Дарьи Самофаловой (педагог Леонид Мешков).

Лидирующие позиции сохранила команда СШ №1 и по биологии. Наивысшие результаты здесь показали учащиеся 9 класса Карина Парфененко и Анастасия Конюхова, набравшие одинаковое количество баллов (педагог Юрий Бриткин).

Первое место по немецкому языку по решению жюри было присуждено Карине Силиной, учащейся 11 класса СШ №2 (учитель Ирина Ермакова). А по английскому языку – Елизавете Шелепенковой, учащейся 10 класса СШ №1 (учитель Анастасия Воробьева).

Среди ребят, участвовавших в олимпиаде по техническому труду, высшего результата достиг Сергей Бобров, ученик СШ №1 (учитель Светлана Найденова). Всего два и три балла уступили ему учащиеся СШ №2 Даниил Чевокалов и Никон Благочинный (учитель Александр Мешков).

Лучший результат по обслуживающему труду у Елизаветы Хроменковой, учащейся СШ №2, (учитель Людмила Пезкина). Второй – у учащейся Забелышинской СШ Виктории Пахомовой (учитель Светлана Макаренко).

15 учащихся были отмечены похвальными отзывами за хорошие результаты, показанные на олимпиаде в эти дни.

Хочется поблагодарить всех участников олимпиады за их упорство, достойную борьбу и достижения, пожелать им удачи и хороших результатов в интеллектуальных конкурсах, олимпиаде и образовательном процессе.

Наталья МЕШКОВА,

заведующий ГУМУ «Хотимский районный учебно-методический кабинет»