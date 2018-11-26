Как правильно отучить ребенка от гаджетов?

Привязанность детей ко всякого рода гаджетам стала буквально чумой двадцать первого века.

Едва научившись говорить, малыши начинают овладевать навыками работы на различных устройствах, о которых их родители имеют смутное представление. Радоваться тому, что ребенок не донимает вас глупыми вопросами, потому что у него есть планшет, совершенно не стоит.

Замена общения со сверстниками на компьютерные игрушки, даже если они развивающие, негативно влияет не только на здоровье, но и на коммуникативные навыки малыша.

Как отучить ребенка от гаджетов и что сделать, чтобы вернуть ему нормальное детство?

Если ребенок настолько увлечен общением со смартфоном или планшетом, что это начинает вас беспокоить, значит нужно принимать меры. Отучить ребенка от гаджетов не просто, но возможно. Для этого придется предпринять следующие шаги:

1. Подайте личный пример

Как правило, родители являются авторитетом для детей. Поступки и слова взрослых формируют мировоззрение ребенка. Если, придя с работы, папа садится перед компьютером и начинает играть в «Танки», а маму не оторвать от вечернего ток-шоу, подросток остается предоставленным самому себе. Дежурный вопрос про уроки и на этом воспитательный процесс закончен.

Такой стиль жизни вполне распространен в современных семьях. Каждый занят своим делом и всех это устраивает. Но что мы получаем в сухом остатке? Контакт с ребенком потерян, и вы начинаете потихоньку отдаляться друг от друга.

Чтобы избежать такой ситуации, постарайтесь хотя бы два часа в день уделять общению. Почитайте с ним интересные книги, посмотрите вместе фильм, обсудите насущные вопросы. Дайте понять ребенку, что его проблемы волнуют вас, и в реальной жизни все гораздо интереснее, чем в виртуальном пространстве. Никакой гаджет не заменит общение с любящими родителями.

2. Вовлекайте ребенка в жизнь семьи

Один из путей отвлечь ребенка от пристрастия к гаджетам – вовлечение его в общественно-полезный труд. Попросите подростка помочь вам. Не важно, что надо будет делать, главное, чтобы он чувствовал значимость своего вклада в семейное дело. Не надо затевать что-то грандиозное. Достаточно привлечь его к уборке дома, походу в магазин, помощи в готовке.

Ничто так не объединяет, как совместный труд. Если ваш ребенок проявляет инициативу, обязательно похвалите его. Словесное поощрение – важная часть воспитательного процесса.

3. Создайте дефицит времени

Если вы запишете ребенка в какую-нибудь секцию, то у него сразу станет меньше времени на «зависание» в чатах и игры. При выборе занятий важно учитывать интересы малыша. Если вы запишете его на балет, а он хочет играть в футбол, ничего хорошего не получится. Подросток должен быть вовлечен в новую деятельность, чтобы у него не было желания прогуливать и возвращаться к своим гаджетам.

4. Заведите домашнее животное

Наличие питомца сразу отвлечет ребенка от компьютера. Не обязательно заводить собаку, ведь это большая ответственность. Можно купить хомячка или рыбку. Поручите ребенку ухаживать за животным и дайте понять, что жизнь питомца зависит только от его действий.

5. Проявите твердость

Если несмотря ни на что, ребенок продолжает большую часть свободного время проводить с гаджетами, вспомните, что вы – родители, и имеете право запретить пользоваться планшетом временно, или на постоянной основе. Вы можете использовать привязанность ребенка к гаджетам, как элемент мотивационной системы. Категорические запреты однозначно не помогут вам избавить ребенка от зависимости. Наоборот, запретный плод приятно сладок!

Попробуйте договориться с подростком о правилах использования планшета. Например: 1 час развлечений за вовремя сделанные уроки. При такой системе вы сократите время пользования гаджетом и на практике покажете, что право на компьютерные игрушки надо заслужить.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: отучить ребенка от гаджетов поможет только ваше внимание и любовь. Проводите больше времени вместе, общайтесь, узнавайте что-то новое, читайте, ходите в кино. Только так вы сможете показать подростку какой насыщенной и интересной может быть реальная жизнь.

Интересовался

Дмитрий ЛАМЕКИН