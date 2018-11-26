ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как правильно отучить ребенка от гаджетов?

27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Привязанность детей ко всякого рода гаджетам стала буквально чумой двадцать первого века.
Едва научившись говорить, малыши начинают овладевать навыками работы на различных устройствах, о которых их родители имеют смутное представление. Радоваться тому, что ребенок не донимает вас глупыми вопросами, потому что у него есть планшет, совершенно не стоит.

Замена общения со сверстниками на компьютерные игрушки, даже если они развивающие, негативно влияет не только на здоровье, но и на коммуникативные навыки малыша.
Как отучить ребенка от гаджетов и что сделать, чтобы вернуть ему нормальное детство?
Если ребенок настолько увлечен общением со смартфоном или планшетом, что это начинает вас беспокоить, значит нужно принимать меры. Отучить ребенка от гаджетов не просто, но возможно. Для этого придется предпринять следующие шаги:
1. Подайте личный пример
Как правило, родители являются авторитетом для детей. Поступки и слова взрослых формируют мировоззрение ребенка. Если, придя с работы, папа садится перед компьютером и начинает играть в «Танки», а маму не оторвать от вечернего ток-шоу, подросток остается предоставленным самому себе. Дежурный вопрос про уроки и на этом воспитательный процесс закончен.
Такой стиль жизни вполне распространен в современных семьях. Каждый занят своим делом и всех это устраивает. Но что мы получаем в сухом остатке? Контакт с ребенком потерян, и вы начинаете потихоньку отдаляться друг от друга.
Чтобы избежать такой ситуации, постарайтесь хотя бы два часа в день уделять общению. Почитайте с ним интересные книги, посмотрите вместе фильм, обсудите насущные вопросы. Дайте понять ребенку, что его проблемы волнуют вас, и в реальной жизни все гораздо интереснее, чем в виртуальном пространстве. Никакой гаджет не заменит общение с любящими родителями.
2. Вовлекайте ребенка в жизнь семьи
Один из путей отвлечь ребенка от пристрастия к гаджетам – вовлечение его в общественно-полезный труд. Попросите подростка помочь вам. Не важно, что надо будет делать, главное, чтобы он чувствовал значимость своего вклада в семейное дело. Не надо затевать что-то грандиозное. Достаточно привлечь его к уборке дома, походу в магазин, помощи в готовке.
Ничто так не объединяет, как совместный труд. Если ваш ребенок проявляет инициативу, обязательно похвалите его. Словесное поощрение – важная часть воспитательного процесса.
3. Создайте дефицит времени
Если вы запишете ребенка в какую-нибудь секцию, то у него сразу станет меньше времени на «зависание» в чатах и игры. При выборе занятий важно учитывать интересы малыша. Если вы запишете его на балет, а он хочет играть в футбол, ничего хорошего не получится. Подросток должен быть вовлечен в новую деятельность, чтобы у него не было желания прогуливать и возвращаться к своим гаджетам.
4. Заведите домашнее животное
Наличие питомца сразу отвлечет ребенка от компьютера. Не обязательно заводить собаку, ведь это большая ответственность. Можно купить хомячка или рыбку. Поручите ребенку ухаживать за животным и дайте понять, что жизнь питомца зависит только от его действий.
5. Проявите твердость
Если несмотря ни на что, ребенок продолжает большую часть свободного время проводить с гаджетами, вспомните, что вы – родители, и имеете право запретить пользоваться планшетом временно, или на постоянной основе. Вы можете использовать привязанность ребенка к гаджетам, как элемент мотивационной системы. Категорические запреты однозначно не помогут вам избавить ребенка от зависимости. Наоборот, запретный плод приятно сладок!
Попробуйте договориться с подростком о правилах использования планшета. Например: 1 час развлечений за вовремя сделанные уроки. При такой системе вы сократите время пользования гаджетом и на практике покажете, что право на компьютерные игрушки надо заслужить.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: отучить ребенка от гаджетов поможет только ваше внимание и любовь. Проводите больше времени вместе, общайтесь, узнавайте что-то новое, читайте, ходите в кино. Только так вы сможете показать подростку какой насыщенной и интересной может быть реальная жизнь.

Интересовался
Дмитрий ЛАМЕКИН

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привязанность детей ко всякого рода гаджетам стала буквально чумой двадцать первого века. Едва научившись говорить, малыши начинают овладевать навыками работы на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юной жительнице Дубровенского района присвоен почетный статус «Дитя мира»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика