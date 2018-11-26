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У Сергея Козловского техника всегда на ходу

27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Сергея Козловского (на фото), водителя ОАО «Хотимский райагроснаб» я застал за ремонтом его верного железного помощника – «Урала». Этот приметный оранжевый грузовик можно увидеть на заготовке силоса, сенажа, вывозке органики в любом уголке нашего района.
— С техникой дружу очень давно, без малого тридцать лет, — рассказывает Сергей Олегович. – Весь мой трудовой стаж связан с данной организацией. Перед армией работал здесь на Т-150, после дембеля опять вернулся сюда и снова сел на этот трактор. Затем предложили пересесть на «Урал», с которым мы неразлучны уже 25 лет.
Я окидываю взглядом железного исполина, которому на данный момент 29 лет, хотя по внешнему виду оранжевого трудяги и не скажешь. Сразу видна рука заботливого и ответственного водителя.
— Раньше технику делали более качественную и простую, ресурс которой был рассчитан на многие годы эксплуатации, — продолжает свой рассказ мой собеседник. – Но без ухода ничего не может служить долго, по этому стараюсь поддерживать автомобиль в надлежащем техническом состоянии. Вот сейчас потребовался небольшой ремонт, после которого мы снова будем в строю. Хотя с каждым годом все труднее находить нужные запчасти, но это не критично. Простота автомобиля и моя смекалка еще долгие годы не позволят нам выпасть из трудовой обоймы.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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Сергея Козловского (на фото), водителя ОАО «Хотимский райагроснаб» я застал за ремонтом его верного железного помощника – «Урала». Этот приметный оранжевый...
 
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