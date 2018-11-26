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У Сергея Козловского техника всегда на ходу
27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Сергея Козловского (на фото), водителя ОАО «Хотимский райагроснаб» я застал за ремонтом его верного железного помощника – «Урала». Этот приметный оранжевый грузовик можно увидеть на заготовке силоса, сенажа, вывозке органики в любом уголке нашего района.
Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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Сергея Козловского (на фото), водителя ОАО «Хотимский райагроснаб» я застал за ремонтом его верного железного помощника – «Урала». Этот приметный оранжевый...
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