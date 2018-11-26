В Калинковичском районе хлебом нового урожая угостили воспитанников СПЦ и Дома семейного типа





Социальная акция «Каждая крошка в ладошку», которая стартовала на областных «Дожинках» в Брагине, имела продолжение. Как мы уже сообщали, сразу после выставки большие сочные караваи РУП «Гомельхлебпром» отправились в районы.

В нашем районе хлебом нового урожая угостили воспитанников СПЦ и Дома семейного типа. На чаепитие к ребятам в СПЦ приехал председатель райсовета депутатов Виктор Замостик.

—А вы знаете, как на наш стол приходит хлеб? – с вопроса начал разговор с детьми Виктор Иванович.







Ребята не сразу нашлись, что ответить. Правда, потом, когда Виктор Замостик стал рассказывать, что сначала нужно вырастить и убрать в поле зерновые, из них получить муку, а затем из муки испечь каравай, дети включились в разговор и стали вспоминать о тракторах и комбайнах, которые видели. Ведь большинство воспитанников СПЦ родом из разных деревень района, многие поколения их предков жили тем, что растили хлеб.

Возможно, кто-то из нынешних детей в свое время на собственном опыте узнает, что такое сидеть за штурвалом зерноуборочного комбайна или за рулем автомобиля, который отвозит зерно, быть оператором переработки зерна на мельнице комбината хлебопродуктов, где получают муку, или стоять у хлебной печи.







Ну, а пока они с чаем аппетитно угощались вкусным караваем, который нарезал директор СПЦ Александр Литвинов, и говорили «Спасибо» — в том числе и хлеборобам, благодаря которым хлеб оказался на их столе.

Александр Веко.