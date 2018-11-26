|
Погода в Горках – ВИДЕО
27.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
В ближайшие дни в Могилевской области прогнозируется облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха опустится местами до -18оС.
А в Горках сегодня было так:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни в Могилевской области прогнозируется облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха опустится местами до -18оС. А...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)