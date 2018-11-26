Обновленный флагманский седан Genesis G90 кардинально сменил имидж

Сравнивая фотографии обновленного Genesis G90 с нынешней моделью, можно подумать, что речь идет о новом поколении флагманского седана люксового корейского бренда. Тем не менее, перед нами основательный рестайлинг актуального G90, дебютировавшего три года назад.





Модернизированный G90 был представлен сегодня на специальном мероприятии в Сеуле. Из самых значимых видимых отличий рестайлингового седана от прежней версии — массивный пятиугольник решетки радиатора, новые матричные фары с заходящими на крылья полосками ходовых огней, а также горизонтальные полоски задних фонарей во всю ширину машины вместо прежней вертикальной оптики и 19-дюймовые колесные диски нового дизайна.





В салоне G90 метаморфоз гораздо меньше — разве что изменилось оформление центральных вентиляционных дефлекторов и появились новые варианты отделки.





Кроме того, имеется комплекс активного шумоподавления, а функционал мультимедиа-система с 12,3-дюймовым экраном стал шире (она, например, теперь может понимать голосовые команды).





Как и прежде, G90 доступен с тремя бензиновыми моторами на выбор — объемом 3,3 л, 3,8 л и 5 л с отдачей от 315 до 425 лошадиных сил. В пару им полагается 8-ступенчатый «автомат», привод может быть как задним, так и полным.





В Корее стоимость обновленного G90 начинается от 63 тыс. долларов в пересчете, а в начале следующего года седан отправится на экспорт. По всей видимости, со временем сборка обновленной машины будет освоена и на калининградском «Автоторе» , где с недавних пор выпускаются все три седана Genesis.