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Обновленный флагманский седан Genesis G90 кардинально сменил имидж

27.11.2018 16:47 — Разное | Tut.by  
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Сравнивая фотографии обновленного Genesis G90 с нынешней моделью, можно подумать, что речь идет о новом поколении флагманского седана люксового корейского бренда. Тем не менее, перед нами основательный рестайлинг актуального G90, дебютировавшего три года назад.


Модернизированный G90 был представлен сегодня на специальном мероприятии в Сеуле. Из самых значимых видимых отличий рестайлингового седана от прежней версии — массивный пятиугольник решетки радиатора, новые матричные фары с заходящими на крылья полосками ходовых огней, а также горизонтальные полоски задних фонарей во всю ширину машины вместо прежней вертикальной оптики и 19-дюймовые колесные диски нового дизайна.


В салоне G90 метаморфоз гораздо меньше — разве что изменилось оформление центральных вентиляционных дефлекторов и появились новые варианты отделки.


Кроме того, имеется комплекс активного шумоподавления, а функционал мультимедиа-система с 12,3-дюймовым экраном стал шире (она, например, теперь может понимать голосовые команды).


Как и прежде, G90 доступен с тремя бензиновыми моторами на выбор — объемом 3,3 л, 3,8 л и 5 л с отдачей от 315 до 425 лошадиных сил. В пару им полагается 8-ступенчатый «автомат», привод может быть как задним, так и полным.


В Корее стоимость обновленного G90 начинается от 63 тыс. долларов в пересчете, а в начале следующего года седан отправится на экспорт. По всей видимости, со временем сборка обновленной машины будет освоена и на калининградском «Автоторе», где с недавних пор выпускаются все три седана Genesis.

 
 
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В Корее стоимость обновленного G90 начинается от 63 тыс. долларов в пересчете, а в начале следующего года седан отправится на экспорт.
 
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