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Нотариусы Пинской районной нотариальной конторы дадут бесплатные консультации

27.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Традиционная благотворительная акция по бесплатному консультированию жителей Беларуси пройдет 30 ноября. Она приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.

Нотариусы Пинской районной нотариальной конторы дадут бесплатные консультации
Обратившись к нотариусу получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Нотариусы нотариальной конторы Пинского района, расположенной по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 41, присоединятся к акции и проведут ее 30 ноября с 11.00 до 13.00.

Целью проведения подобных акций, является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Напомним, что в публичном центре правовой информации Пинской центральной районной библиотеки имени Е. Янищиц по адресу: ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35 специалисты нотариальной конторы Пинского района каждую первую среду месяца по предварительной записи проводят бесплатные консультации жителей Пинского района по вопросам совершения нотариальных действий. Запись ведется по телефону 8 (0165) 31-61-36.

Подобные акции организованы и для горожан. В публичном центре правовой информации городской центральной библиотеки (ул. Горького, 15) каждый третий четверг месяца по предварительной записи по телефону 33-06-16 дают консультации специалисты нотариальной конторы г. Пинска и нотариального бюро № 4.

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