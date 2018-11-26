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Завтра в киосках «Белсоюзпечати» появится свежий номер газеты «Полесская правда»

27.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Завтра в киосках «Белсоюзпечати» появится свежий номер газеты «Полесская правда»
 Читайте в свежем номере:

  • Урожайным на юбилеи выдался год в семье Синкевич из деревни Бояры Оснежицкого сельсовета. 2 июня супруги Клавдия Андреевна и Григорий Адамович отметили изумрудную свадьбу, а недавно главе семейства исполнилось 80 лет.  Историю 55-летней любви супругов Синкевич читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда».
  • В генеральной прокуратуре Республики Беларусь подведены итоги конкурса на лучший гимн гособвинителя. Газета «Полесская правда» раскроет имена победителей конкурса.
  • Определить мастерство, инновационный подход воспитателей дошкольных учреждений в формировании навыков и умений безопасности жизнедеятельности у малышей ставит перед собой целью фестиваль «Безопасное детство».  Кто представит Пинский район на областном этапе соревнований, читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда».
  • Юные таланты Пинщины покорили Международный фестиваль искусств ByFest. Баянист Оснежицкой ДШИ Владимир Вакулич достойно представил Пинский район в конкурсе и привез домой заслуженную награду.
  • Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома организовал праздник, посвященный Всемирному дню некурения и профилактике онкологических заболеваний. Информация о вреде курения, спортивный забег, конкурсы плакатов, музыкальные номера, призы победителям — это и многое другое ждало участников районного мероприятия.
  • Государственная поддержка людей, которыe попaли в трудную жизненнуо ситуацию и не могут обеспечить себя самым необходимым для жизни, всегда была социальным приоритетом государства. Какую социальную поддержку жителям района оказывает ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда».

Дорогие друзья!

Если вы хотите читать свежий номер газеты в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь.

Напоминаем, что открыта подписка на первое полугодие 2019 года!

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