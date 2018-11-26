Завтра в киосках «Белсоюзпечати» появится свежий номер газеты «Полесская правда»



Читайте в свежем номере:

Урожайным на юбилеи выдался год в семье Синкевич из деревни Бояры Оснежицкого сельсовета. 2 июня супруги Клавдия Андреевна и Григорий Адамович отметили изумрудную свадьбу, а недавно главе семейства исполнилось 80 лет. Историю 55-летней любви супругов Синкевич читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда».

В генеральной прокуратуре Республики Беларусь подведены итоги конкурса на лучший гимн гособвинителя. Газета «Полесская правда» раскроет имена победителей конкурса.

Определить мастерство, инновационный подход воспитателей дошкольных учреждений в формировании навыков и умений безопасности жизнедеятельности у малышей ставит перед собой целью фестиваль «Безопасное детство». Кто представит Пинский район на областном этапе соревнований, читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда».

Юные таланты Пинщины покорили Международный фестиваль искусств ByFest. Баянист Оснежицкой ДШИ Владимир Вакулич достойно представил Пинский район в конкурсе и привез домой заслуженную награду.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома организовал праздник, посвященный Всемирному дню некурения и профилактике онкологических заболеваний. Информация о вреде курения, спортивный забег, конкурсы плакатов, музыкальные номера, призы победителям — это и многое другое ждало участников районного мероприятия.

Государственная поддержка людей, которыe попaли в трудную жизненнуо ситуацию и не могут обеспечить себя самым необходимым для жизни, всегда была социальным приоритетом государства. Какую социальную поддержку жителям района оказывает ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда».

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