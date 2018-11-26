Торговля и общепит. Как соблюдается санитарное законодательство?

В 2018 году мониторингом охвачено 54 субъекта хозяйствования — все 146 объектов, стоящих на контроле, включая 124 — торговли, 21 — общественного питания, 4 — придорожного сервиса и рынок Осиповичского рознично-торгового предприятия Глусского райпо. И проведенные УЗ «Осиповичский райЦГЭ» надзорные мероприятия нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили везде.

В разрезе объектов это:

— отсутствие производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий — на 5% (торговые и объекты общественного питания ОАО «Торговля«, мини—кафе «Транзит» ЧТУП «Сергеев и Д«, СООО «Прайд—Юнион«, филиала «Кричев» ЗАО «Доброном», ЧТУП «Глайс», «АлексБелТорг», «Зион восемь» и др.);

— отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов, — на 5% (мини—кафе «Юность«, магазины № 14 и № 7 ОАО «Торговля«; мини—кафе «Транзит«, объекты Осиповичского РТП Глусского райпо; магазины «Аннушка» ООО «ХАН 2017» и др.);

— несоответствие этикеток виду пищевой продукции или полное их отсутствие — на 55% (магазины Осиповичского РТП Глусского райпо в п. Татарка и д. Вязье; объекты ООО «Ванзей«; магазины «Березка» и «Крыница» ЧТУП «Прусаков» и «Юлия» ЧТУП «Фабиус»; павильон «Привокзальный» ИП Ерисковская; торговые объекты ОАО «Торговля» и ЧТУП «Зион восемь» и др.);

— реализация товара с истекшим сроком годности — на 15% (магазины Осиповичского РТП Глусского райпо в аг. Липень, в/ч Цель, д. Вязовница, а также «Перекресток» и «Родны кут» в г. Осиповичи; «Евроопт» филиала ООО «Евроторг» по ул. Сумченко, 63б; «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» по пер. Черняховского, 2; «Соседи» ООО «Чистые родники» по ул. Сташкевича, 43 и др.);

— несоблюдение температурного режима при реализации пищевой продукции — на 5% (магазины «Копей—ка» ЧТУП «Гелинген—торг» в Осиповичах по ул. Рабоче—Крестьянской, 7 и ЧТУП «Ваши запросы 2009″ в д. Каменичи, павильон № 1 ОАО «ОКОП»; торговые объекты ООО «Евроторг», ЧТУП «Глайс» и «Еристрейд» и др.);

— неудовлетворительная материально—техническая база — на 3% (торговые и объекты общепита Осиповичского РТП Глусского райпо, ОАО «Торговля» и др.);

— нарушения в части несоблюдения товарного соседства пищевой продукции, правил личной гигиены, санитарного состояния объектов, отсутствия достаточного количества моющих, дезинфицирующих средств, не прохождения медосмотра и гигиенического обучения, санитарного состояния территории и т.д. — на 12% (Осиповичское РТП Глусского райпо; торговые объекты ЧТУП «Глайс», «АлексБелТорг», «Еристрейд» и др.).

Проведенный территориальным центром гигиены и эпидемиологии анализ свидетельствует о по-прежнему имеющихся недостатках, формальном подходе руководителей к их устранению, недопущению возникновения нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, на участке «Рынок» Осиповичского РТП Глусского райпо в мясо-молочном павильоне не отремонтирован потолок, нет защитной арматуры на осветительных приборах, не все холодильное оборудование в исправном состоянии, санитарно-бытовые помещения не оборудованы умывальной раковиной, в реализации — молочная продукция, хранящаяся без холодильного оборудования; в магазинах в р.п. Татарка неудовлетворительное состояние территории, нужен ремонт производственных и вспомогательных помещений, грязные оконные проемы, допускалась реализация продуктов с истекшим сроком годности (как и в «Соседях» ООО «Чистые родники» в Осиповичах по ул. Сташкевича, 43), без маркировочных ярлыков, документов о качестве и безопасности.

В текущем году в райЦГЭ поступило 14 обращений граждан, касающихся реализации некачественной пищевой продукции. В половине случаев указанное подтвердилось, но повсеместно имели место иные нарушения санитарного законодательства.

По выявленным фактам вынесено 35 постановлений о наложении административного взыскания на общую сумму 10265 рублей; 95 предписаний об изъятии из обращения пищевой продукции (общий вес — 521,3 кг); 5 предписаний о приостановлении эксплуатации объектов для проведения ремонтных работ. Руководителям субъектов хозяйствования направлено 93 рекомендации по устранению выявленных нарушений.

В сфере новых директивных документов внесены значительные изменения в механизмы взаимодействия органов госсаннадзора и бизнеса, минимизирующие вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливающие механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. Минимально необходимый уровень контроля со стороны санитарно-эпидемиологической службы сохраняется, однако персонализация ответственности за надлежащую организацию деятельности субъекта хозяйствования, исключающую причинение вреда жизни и здоровью граждан, возложена на руководителя.

Екатерина МУКАЛОВА , главный врач УЗ «Осиповичский райЦГЭ».