Органы госнадзора района обследовали 2197 территорий объектов

Органами госсаннадзора района в текущем году обследовано 2197 территорий и объектов — нарушения на 529. Выявлено 26 несанкционированных свалок — все ликвидированы. По итогам надзора за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства вынесено 48 постановлений о наложении штрафа, руководителям для устранения выдано 438 рекомендаций и предписаний, направлено 15 информаций в органы исполнительной власти и 46 писем в ведомства, 7 ходатайств о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Проводилось также обследование территорий, прилегающих к индивидуальным домовладениям (630). На 41 установлены нарушения, в адрес домовладельцев направлены предписания и предложения, к административной ответственности привлечено 7 физических лиц.

Инна КАЗЮЧИЦ , помощник врача-гигиениста УЗ «Осиповичский райЦГЭ».