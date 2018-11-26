Первая партия ядерного топлива изготовлена для Белорусской АЭС

Соответствующая информация размещена на сайте АО "ТВЭЛ", сообщает БЕЛТА .

"В рамках контракта между АО "ТВЭЛ" и АО "ИК АСЭ" (инжиниринговый дивизион "Росатома"), выступающим генеральным подрядчиком по строительству и вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС, на НЗХК была изготовлена партия из 180 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200, из которых 163 предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв", - говорится в сообщении.

"Топливный дивизион "Росатома" в срок выполнил свои обязательства в рамках проекта строительства первого энергоблока Белорусской АЭС. Успешный выходной контроль продукции, произведенный в присутствии белорусского заказчика и представителей национального регулятора, подтвердил высокий уровень организации менеджмента качества в топливной компании "ТВЭЛ", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству АО "ТВЭЛ" Константин Вергазов. Он подчеркнул, что для первой в Беларуси АЭС будет поставлено наиболее современное и эффективное ядерное топливо, имеющее позитивный рефренный опыт эксплуатации.

Прямой контракт между АО "ТВЭЛ" и государственным предприятием "Белорусская АЭС" на поставку ядерного топлива на первый и второй энергоблоки электростанции (начиная со второй перегрузки) был подписан в декабре 2017 года.

Как сообщил ранее первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин, Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй - в июле 2020-го.