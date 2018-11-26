﻿ Первая партия ядерного топлива изготовлена для Белорусской АЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая партия ядерного топлива изготовлена для Белорусской АЭС

27.11.2018 17:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Первая партия ядерного топлива изготовлена для Белорусской АЭС
Фото из открытых источников

Соответствующая информация размещена на сайте АО "ТВЭЛ", сообщает БЕЛТА.

"В рамках контракта между АО "ТВЭЛ" и АО "ИК АСЭ" (инжиниринговый дивизион "Росатома"), выступающим генеральным подрядчиком по строительству и вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС, на НЗХК была изготовлена партия из 180 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200, из которых 163 предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв", - говорится в сообщении.

"Топливный дивизион "Росатома" в срок выполнил свои обязательства в рамках проекта строительства первого энергоблока Белорусской АЭС. Успешный выходной контроль продукции, произведенный в присутствии белорусского заказчика и представителей национального регулятора, подтвердил высокий уровень организации менеджмента качества в топливной компании "ТВЭЛ", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству АО "ТВЭЛ" Константин Вергазов. Он подчеркнул, что для первой в Беларуси АЭС будет поставлено наиболее современное и эффективное ядерное топливо, имеющее позитивный рефренный опыт эксплуатации.

Первая партия ядерного топлива изготовлена для Белорусской АЭС Будем ли продавать избыток электроэнергии после введения в строй БелАЭС?

Прямой контракт между АО "ТВЭЛ" и государственным предприятием "Белорусская АЭС" на поставку ядерного топлива на первый и второй энергоблоки электростанции (начиная со второй перегрузки) был подписан в декабре 2017 года.

Как сообщил ранее первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин, Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй - в июле 2020-го.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока Белорусской атомной электростанции изготовлена и прошла контроль качества на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в Горках – ВИДЕО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика