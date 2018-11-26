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Контроль за пожарной безопасностью

27.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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За очередную неделю работниками инспекции надзора и профилактики Несвижского РОЧС проведены мониторинги следующих объектов: строительных площадок ОАО «Солигорский ДСК» и ДУП «ПМК-218» УП «Минскоблсельстрой», взрывопожароопасных объектов ЗАО «Облрапсагросервис», филиала «Несвижский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», Несвижского филиала «Льносемена» ОАО Минобллен», АЗС №11 ИООО «Татбелнефтепродукт», а также АЗС, КЗС и зерноскладов ОАО «Сейловичи», ОАО «Юшевичи», ОАО «Грицкевичи», ЗАО «1 Мая».

Все руководители вышеуказанных организаций отнеслись к устранению выявленных нарушений ответственно, с осознанием значимости приведения их объектов в пожаробезопасное состояние. Безусловно, много сил было вложено в устранение нарушений, но все-таки некоторые из них остались неустраненными на подведомственных объектах таких организаций, как ОАО «Юшевичи», ОАО «Сейловичи» и ЗАО «1 Мая». Неустраненными остались следующие нарушения: не обеспечены склады и территории АЗС нормативным количеством первичных средств пожаротушения на всех объектах(в частности огнетушителями); не предоставлены документы, подтверждающие проведение испытаний ограждения кровли и наружных пожарных лестниц КП «Восточное»; допускается установка отопительной печи в помещении заведующего ЗСК в д. Юшевичи, незаводского производства (печь, сделанная «кустарным» способом).

В ближайшее время лица, не принявшие меры по устранению нарушений или же не устранившие нарушения, по результатам повторных мониторингов будут привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Что касается объектов строительства, то на данных объектах проведен первичный мониторинг, в результате которого были выявлены следующие нарушения: строительные площадки и места для курения не оснащены первичными средствами пожаротушения; допускается курение вне специально отведенных мест.

Для устранение данных нарушений руководителям дан определенный срок.

Несвижский РОЧС.


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За очередную неделю работниками инспекции надзора и профилактики Несвижского РОЧС проведены мониторинги следующих объектов: строительных площадок ОАО...
 
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