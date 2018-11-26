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Глава МИД Беларуси закупает в Китае косметику. Догадайтесь, зачем…

27.11.2018 17:32 — Разное | UDF  
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Владимир Макей с супругой
Владимир Макей привозит жене кремы из Китая. Об этом актриса Вера Полякова-Макей, создатель театрального проекта «ТриТформаТ» рассказала в своем интервью «Минскому курьеру».

«Мое самое большое достижение в жизнь -- семья! – говорит Вера Полякова. -- Но для женщины очень важна и самореализация. В этом убеждена на 100 %. Я никогда не была домохозяйкой. Тем не менее занимаюсь уборкой, готовкой, каждый день горячий обед — и первое, и второе, и компот. И еще важный момент: жена должна удивлять мужа».

Вера Полякова поделилась и своими секретами красоты.

«Я работаю над собой, но никаких радикальных мер— ни пластики, ни уколов. Когда муж летит в Китай, прошу привезти крем, очищающие средства, маски для лица. У меня хорошая наследственность, но грим, свет влияют на состояние кожи, поэтому на ее восстановление трачу время и деньги. Обязательно каждый день в семь утра делаю зарядку: планка, пресс, растяжки. Хотя и тяжело, но заряжает на весь день…»



 
 
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