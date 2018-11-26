Глава МИД Беларуси закупает в Китае косметику. Догадайтесь, зачем…



Владимир Макей с супругой

«Минскому курьеру»

«Я работаю над собой, но никаких радикальных мер— ни пластики, ни уколов. Когда муж летит в Китай, прошу привезти крем, очищающие средства, маски для лица. У меня хорошая наследственность, но грим, свет влияют на состояние кожи, поэтому на ее восстановление трачу время и деньги. Обязательно каждый день в семь утра делаю зарядку: планка, пресс, растяжки. Хотя и тяжело, но заряжает на весь день…»

говорит. --Вера Полякова поделилась и своими секретами красоты.