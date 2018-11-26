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Глава МИД Беларуси закупает в Китае косметику. Догадайтесь, зачем…
Владимир Макей с супругой
«Мое самое большое достижение в жизнь -- семья! – говорит Вера Полякова. -- Но для женщины очень важна и самореализация. В этом убеждена на 100 %. Я никогда не была домохозяйкой. Тем не менее занимаюсь уборкой, готовкой, каждый день горячий обед — и первое, и второе, и компот. И еще важный момент: жена должна удивлять мужа».
Вера Полякова поделилась и своими секретами красоты.
«Я работаю над собой, но никаких радикальных мер— ни пластики, ни уколов. Когда муж летит в Китай, прошу привезти крем, очищающие средства, маски для лица. У меня хорошая наследственность, но грим, свет влияют на состояние кожи, поэтому на ее восстановление трачу время и деньги. Обязательно каждый день в семь утра делаю зарядку: планка, пресс, растяжки. Хотя и тяжело, но заряжает на весь день…»
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Владимир Макей привозит жене кремы из Китая.
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