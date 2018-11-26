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По закону военного времени? В России школьников заставляют писать "письмо отцу на фронт"

27.11.2018 17:30 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: НТВ
Мать ученицы четвертого класса Ольга Федорченко написала в «Живом Журнале» пост, в котором рассказала, что ее дочери в одной из школ Петербурга задали написать письмо отцу на фронт в качестве домашней работы.

Федорченко рассказала радиостанции «Говорит Москва», что ее дочь заплакала, пытаясь выполнить задание.

«Я сказала, представь, что папы нашего нет, как бы ты ему написала. Вот она и написала. Я в шоке некотором была. Других родителей тоже эта тема шокировала», — сообщила мать школьницы.

Она отметила, что некоторые родители сами выполнили это задание вместо детей, назвав его «идиотским». Другие вовсе хотят бойкотировать это и некоторые другие домашние работы.

«В задании ничего не сказано. Наверное, имелась в виду Великая Отечественная война», — указывает Ольга Федорченко.

По закону военного времени? В России школьников заставляют писать "письмо отцу на фронт"

Что еще известно:

Такое задание содержится в творческой тетради, прилагаемой к учебнику «Литературное чтение. 4 класс». Автор пособия — поэт, переводчик и педагог Татьяна Коти.

На многих сайтах, посвященных помощи со школьными домашними заданиями, есть просьбы помочь написать письмо отцу на фронт.

 
 
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