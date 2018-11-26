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По закону военного времени? В России школьников заставляют писать "письмо отцу на фронт"
Иллюстрация: НТВ
Федорченко
«Я сказала, представь, что папы нашего нет, как бы ты ему написала. Вот она и написала. Я в шоке некотором была. Других родителей тоже эта тема шокировала», — сообщила мать школьницы.
Она отметила, что некоторые родители сами выполнили это задание вместо детей, назвав его «идиотским». Другие вовсе хотят бойкотировать это и некоторые другие домашние работы.
«В задании ничего не сказано. Наверное, имелась в виду Великая Отечественная война», — указывает Ольга Федорченко.
Что еще известно:
Такое задание содержится в творческой тетради, прилагаемой к учебнику «Литературное чтение. 4 класс». Автор пособия — поэт, переводчик и педагог Татьяна Коти.
На многих сайтах, посвященных помощи со школьными домашними заданиями, есть просьбы помочь написать письмо отцу на фронт.
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Такое задание содержится в творческой тетради.
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