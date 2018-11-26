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Федорченкорадиостанции «Говорит Москва», что ее дочь заплакала, пытаясь выполнить задание.сообщила мать школьницы.Она отметила, что некоторые родители сами выполнили это задание вместо детей, назвав его «идиотским». Другие вовсе хотят бойкотировать это и некоторые другие домашние работы.— указываетЧто еще известно:Такое задание содержится в творческой тетради, прилагаемой к учебнику «Литературное чтение. 4 класс». Автор пособия — поэт, переводчик и педагог Татьяна Коти.На многих сайтах, посвященных помощи со школьными домашними заданиями, есть просьбы помочь написать письмо отцу на фронт.