Украина отменила указ о военном положении



Иванна Климпуш-Цинцадзе

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По ее словам, в издании «Урядовый курьер» был по ошибке напечатан указ президента страны, вводящий военное положение на 60 дней. При этом Верховная рада одобрила введение военного положения на 30 дней.— написалаОна добавила, что закон и указ будут обнародованы 28 ноября.Ранее сообщалось о публикации указа президентао введении военного положения на Украине на 60 суток. Текст документа предусматривал введение военного положения с 14.00 26 ноября, но не содержал упоминания об определенных регионах действия режима.Решение о введении военного положения было принято после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, чтоФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.