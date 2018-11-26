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Украина отменила указ о военном положении

27.11.2018 17:22 — Разное | UDF  
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Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что указ о военном положении на украинской территории отменен из-за ошибки. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, в издании «Урядовый курьер» был по ошибке напечатан указ президента страны, вводящий военное положение на 60 дней. При этом Верховная рада одобрила введение военного положения на 30 дней.

«Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен», — написала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что закон и указ будут обнародованы 28 ноября.

Ранее сообщалось о публикации указа президента Петра Порошенко о введении военного положения на Украине на 60 суток. Текст документа предусматривал введение военного положения с 14.00 26 ноября, но не содержал упоминания об определенных регионах действия режима.

Решение о введении военного положения было принято после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

 
 
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Она добавила, что закон и указ будут обнародованы 28 ноября.
 
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