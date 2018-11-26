Жене начальника полиции Подольска грозит семь лет за ДТП с пятью погибшими

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РИА Новости

Авария произошла 17 октября на Симферопольском шоссе: женщина за рулем Toyota Land Cruiser въехала в сломавшийся на дороге минивэн Mitsubishi. Пять пассажиров стоявшей машины погибли, еще двое получили травмы, но выжили. Водитель Land Cruiser тоже пострадала, но насколько серьезно, не уточнялось.По словам собеседника агентства, подозреваемая — жена заместителя начальника управления МВД по городскому округу Подольск. Ей грозит до семи лет колонии.В полиции подтвердили факт возбуждения дела, но не уточнили, кто стал его фигурантом. Расследование уже вышло на областной уровень — его ведет Главное следственное управление подмосковной полиции.Водителю Toyota предъявили официальное обвинение еще 15 ноября, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД. Уточнять имена она тоже не стала.