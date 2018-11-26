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Жене начальника полиции Подольска грозит семь лет за ДТП с пятью погибшими

27.11.2018 17:20 — Разное | UDF  
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Фото : страница "Подольский водитель" во ВКонтакте
В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело против жены начальника городской полиции после ДТП с пятью погибшими, женщина находится под подпиской и невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Авария произошла 17 октября на Симферопольском шоссе: женщина за рулем Toyota Land Cruiser въехала в сломавшийся на дороге минивэн Mitsubishi. Пять пассажиров стоявшей машины погибли, еще двое получили травмы, но выжили. Водитель Land Cruiser тоже пострадала, но насколько серьезно, не уточнялось.

По словам собеседника агентства, подозреваемая — жена заместителя начальника управления МВД по городскому округу Подольск. Ей грозит до семи лет колонии.

В полиции подтвердили факт возбуждения дела, но не уточнили, кто стал его фигурантом. Расследование уже вышло на областной уровень — его ведет Главное следственное управление подмосковной полиции.

Водителю Toyota предъявили официальное обвинение еще 15 ноября, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. Уточнять имена она тоже не стала.

 
 
Ссылка на источник 32
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