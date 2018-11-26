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Российских олигархов раскулачат на триллионы

27.11.2018 17:18 — Разное | UDF  
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Российские бизнесмены, владельцы металлургических, химических и нефтехимических компаний из «списка [помощника президента Андрея] Белоусова» готовы вложить 7,3 триллиона рублей в финансирование государственных инфраструктурных проектов, пишет РБК.

По данным издания, соответствующая договоренность была достигнута на совещании в Минфине 26 ноября. Руководители и владельцы ряда компаний, среди которых «Норильский Никель» Владимира Потанина, «Металлоинвест» Алишера Усманова, золотодобытчик «Полюс» Саида Керимова (сына бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова). Все они представили чиновникам свои предложения по финансированию инфраструктурных проектов.

В частности, «Норильский никель» готов взять на себя 12 проектов общей стоимостью 749,4 миллиарда рублей, «Металлоинвест» — 17 проектов на 541,5 миллиарда, «Полюс» — семь проектов на 507 миллиардов. Таким образом, общая стоимость проектов, которые могут достаться трем крупнейшим инвесторам, составит 1,8 триллиона рублей.

Всего в списке значатся 143 инвестпроекта, на реализацию которых государству потребуется 7,3 триллиона рублей. Финансирование готова предоставить 21 крупная компания, причем среди них есть «непрофильные» для «списка Белоусова» предприятия, например, авиакомпания S7 Airlines и «Русская холдинговая компания», принадлежащая бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Александру Рязанову.

В августе помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать сверхприбыль металлургических, химических и нефтехимических компаний в размере 500 миллиардов рублей. Идею раскритиковали бизнесмены и чиновники, после чего на встрече с крупнейшими представителями рынка была достигнута договоренность о добровольном выделении денег на финансирование государственных инфраструктурных проектов.

 
 
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Соответствующая договоренность была достигнута на совещании в Минфине 26 ноября.
 
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