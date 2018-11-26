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ТВЭЛ изготовил первую партию ядерного топлива для Белорусской АЭС

27.11.2018 17:25 — Разное | Интерфакс  
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Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС изготовлена и прошла контроль качества на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"), сказано в сообщении ТВЭЛ.

"В рамках контракта между АО "ТВЭЛ" и АО "ИК АСЭ" (инжиниринговый дивизион "Росатома"), выступающим генеральным подрядчиком по строительству и вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС, на НЗХК была изготовлена партия из 180 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200, из которых 163 предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв", - говорится в сообщении.

ТВЭЛ подчеркивает, что "в срок выполнил свои обязательства в рамках проекта строительства первого энергоблока Белорусской АЭС".

Прямой контракт между АО "ТВЭЛ" и Белорусской АЭС на поставку ядерного топлива на первый и второй энергоблоки электростанции (начиная со второй перегрузки) был подписан в декабре 2017 года.

Как сообщалось, первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин 24 ноября заявил, что Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года. По его словам, физпуск первого энергоблока станции намечен на третью декаду апреля 2019 года. В минувшую субботу ход работ на АЭС проинспектировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
Ссылка на источник 24
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Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС изготовлена и прошла контроль качества на Новосибирском заводе...
 
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