Военное положение введено в 10 областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней – СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разъяснили, как и где будет действовать военное положение, введенное указом президента страны Петра Порошенко и поддержанное Верховной Радой.

"В соответствии с законом Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338), принятого парламентом 26 ноября, военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года", - сказано в разъяснении пресс-службы СНБО, обнародованном во вторник.

В Совете нацбезопасности и обороны напомнили, что закон, инициированный президентом Украины, с учетом внесенных им предложений, был поддержан 276 народными депутатами.

"Согласно предложениям военного кабинета в 00:00 26 ноября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором было принято решение "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине". СНБО Украины внес предложение президенту Украины ввести военное положение в стране с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 2 месяца (до 14:00 26 января 2019 года). Соответствующий указ президента Украины был внесен 26 ноября в Верховную Раду Украины", - сказано в разъяснении.

В СНБО отмечают, что после обсуждения этого вопроса в парламенте президент Украины принял решение о сокращении сроков введения военного положения до 30 суток, о чем публично сообщил гражданам Украины.

"Решением СНБО Украины от 26 ноября 2018 была поддержана инициатива президента Украины и внесены изменения в предыдущее решение. В связи с этим был подготовлен новый указ президента Украины № 392/2018 о введении военного положения сроком на 30 суток (в соответствии с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года)", - пояснили в СНБО.

При обсуждении закона Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338) Петр Порошенко согласился ограничить применение действия указа десятью областями, о чем заявил в своем выступлении в Верховной Раде Украины.

На сайте главы государства уже обнародован соответствующий указ президента Украины №392/2018 от 26 ноября 2018 года о введении в действие решения СНБО относительно внесения изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года о введении военного положения в Украине с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

В то же время указ президента Украины №393 о введении военного положения, утвержденный принятым Верховной Радой законом в понедельник, на данный момент не обнародован.