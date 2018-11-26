Ценность Евразийского экономического союза повышается в период нестабильности в торговой системе мира, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,

"В период потрясений на международных рынках, торговых войн, которые сегодня ведутся в разных странах с использованием разных приемов на разных рынках, ценность нашего интеграционного объединения повышается", - сказал Д.Медведев журналистам.

"Мы все-таки действуем по единым правилам, стараемся достигать общих результатов, давать возможность развиваться нашим экономикам, развиваться бизнесу, проводить инвестиции", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что все это обретает ценность "в эпоху нестабильности в международной торговой системе".