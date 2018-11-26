|
Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра
Новости Китая. В Китае живет девочка, чей рост составляет 208 сантиметров. Подростку – 11 лет.
По
Школьница полюбила баскетбол с 5-летенего возраста и эту любовь ей привила мать, которая раньше играла в сборной Китая, а теперь работает тренером. Девочка также преуспевает в учебе, музыке и танцах.
К ребенку хорошо относятся сверстники. Они рассказывают, что им нравится с ней дружить и иногда они просят Чжан поднять их на руки.
Средний рост 11-летняя девочки в Китае составляет около 138 сантиметров.
Сейчас в книге рекордов Гиннесса самой высокой девочкой считается 12-летняя британка, чей рост составляет 188 сантиметров. Рост Чжан пока не признан мировым рекордом и неизвестно, собирается ли семья подавать заявку на получение этого титула.
Рост девочки, вероятно, она унаследовала от родителей – и мама, и папа выше 180 сантиметров.
Новости по теме
‡агрузка...
Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС
«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска
Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона
Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию
Рекламу вредной еды запретят в общественном транспорте Лондона
В Китае автомобиль протаранил остановку с людьми
В Греции из-за забастовки журналистов не выходят выпуски новостей
Обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах может быть введено в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. В Китае живет девочка, чей рост составляет 208 сантиметров. Подростку – 11 лет. По информации Daily Mail, Чжан Цзыю всегда выделялась из толпы. Девочка хочет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)