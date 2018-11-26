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«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска

27.11.2018 17:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Благоустройство дворовых территорий, утепление домов и вопросы трудоустройства. Проблемные вопросы жителей Фрунзенского района Минска выслушал начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Игорь Калинин,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска

Сфера ЖКХ по-прежнему возглавляет рейтинг обращений белорусов. Практически каждый второй из записавшихся на прием пришел с подобной проблемой.

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска

Николай Ульданов, житель Фрунзенского района:
Я пришел по трем вопросам, касаемо благоустройства жилого дома. На завтра мне назначено время на 16.00 для более детальных вопросов.

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска

Игорь Калинин, начальник отдела анализа и контроля Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси:
Тема ЖКХ она самая болезненная у нас. Очень много обращений: капремонт – больное место. Цель выездных приемов – узнать, о чем люди думают, какие вопросы, какие у них проблемы и дать оценку работе местной власти.

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска

В решении большинства проблем, как показывает практика, могла бы помочь местная власть. Но не всегда на местах располагают необходимым ресурсом. Тогда приходится подключаться представителям более высоких инстанций. Хотя за последнее время, отмечают здесь, обращений становится меньше.
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Благоустройство дворовых территорий, утепление домов и вопросы трудоустройства. Проблемные вопросы жителей Фрунзенского района Минска...
 
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