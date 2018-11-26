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«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска
Новости Беларуси. Благоустройство дворовых территорий, утепление домов и вопросы трудоустройства. Проблемные вопросы жителей Фрунзенского района Минска выслушал начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Игорь Калинин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сфера ЖКХ по-прежнему возглавляет рейтинг обращений белорусов. Практически каждый второй из записавшихся на прием пришел с подобной проблемой.
Николай Ульданов, житель Фрунзенского района:
Игорь Калинин, начальник отдела анализа и контроля Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси:
В решении большинства проблем, как показывает практика, могла бы помочь местная власть. Но не всегда на местах располагают необходимым ресурсом. Тогда приходится подключаться представителям более высоких инстанций. Хотя за последнее время, отмечают здесь, обращений становится меньше.
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Новости Беларуси. Благоустройство дворовых территорий, утепление домов и вопросы трудоустройства. Проблемные вопросы жителей Фрунзенского района Минска...
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