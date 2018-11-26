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Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

27.11.2018 17:22 — Разное | СТВ  
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Строительство одного из самых молодых районов Минска – Лошицы – началось в 2000 году. И интенсивно продолжается сегодня. Ещё пару лет назад оживлённые улицы напоминали пустырь.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

По словам экспертов, новый «спальник» увеличится на 600 тысяч «квадратов». Здесь смогут обрести крышу над головой 80 тысяч минчан.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Денис Вихренко, заместитель начальника управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района г. Минска:
В целом Ленинский район дальнейшее своё развитие получает за счет этого жилого района, Лошицы. Это снос частного сектора и строительство многоэтажных домов и социальных объектов.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Сегодня активно проектируют все зоны микрорайона. На месте Лошицы-5 расположен частный сектор, а в перспективе здесь вырастут многоэтажки, 90% из которых не будут панельными, с оригинальными архитектурными решениями.

План предполагает и элитную застройку с дворами без машин.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Денис Вихренко:
Район Лошица развивается комплексно. Заканчивается проектирование детского сада в районе Лошица-9 на 230 мест, средняя школа на 1 020 учащихся. Ведется проектирование детской поликлиники, определена площадка бассейна и физкультурно-оздоровительного комплекса, ведётся строительство пожарного депо, подстанции скорой медицинской помощи.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Работы в Лошице-7 начнутся уже в этом году, пока запроектирован только один дом. В Лошице-6, тем временем, уже достраивают последний из четырёх запланированных, а в 9-ой и того больше – возведено 9 из 16 возможных жилых комплексов.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Проект по застройке Лошицы-8.1 и 8.2 разработали архитекторы государственного предприятия «Институт «Военпроект». Задачу осложняет сложный рельеф местности.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Валерий Герус, начальник архитектурно-планировочной мастерской ГП «Институт «Военпроект»:
С северной части проходит улица Проектируемая № 1, которая потребовала именно здесь разместить основную часть жилой застройки, причем повышенной этажности и высотные доминанты.

Было предусмотрено 4 жилых группы, замкнутые, проложен уже коллекторный центр, который снимет проблемы с очисткой ливневых стоков.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Микрорайон Лошица-8 имеет плотную дорожную сеть. Согласно проекту, выход на улицы будет перекликаться со старыми столичными кварталами. Появятся здесь и множество внутренних жилых улочек. А все подъезды станут сквозными.

Заезды же во двор станут доступны лишь спецтехнике, а для легкового транспорта по всему периметру оборудуют дополнительные паркинги.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Валерий Герус:
Это будет довольно интересный район, который и украсит новый проспект. Транспортные проблемы были решены совместно с «Институт «Военпроект». На сегодня наш институт выдаёт уже 4 здания по Лошице-8.2, на подходе несколько зданий в Лошице-1,

заканчивается проектирование многоуровневого паркинга с очень интересной схемой загрузки, что позволило максимально удешевить стоимость машиноместа.

Основная цель проекта – комфортное и уютное пространство для жителей мегаполиса. Сохранится бульвар, который ведёт к пойме Свислочи, а

вдоль школы и стадиона, через весь микрорайон заложена прогулочная аллея.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Минчане:
– Очень приятно, что у нас строят всё больше и больше для людей, и здесь район очень хороший, я вот еду специально сюда в аптеку, здесь аптека очень хорошая – дешевле для пенсионеров. 

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

–  Всего хватает реально: магазины – есть, транспорт хороший, салоны красоты есть, аптеки на каждом углу, всё хорошо.

Микрорайон Лошица-9 уже застраивается: возведены первые столбики и группа домов «полукругом». А в ближайшие 3-4 года он встретит своих первых новосёлов! Выглядеть микрорайон, как уверяют градостроители, будет современно.

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Тоже говорят и про Лошицу-10, в центре которой запроектирован детский сад, а за пределами дворовых территорий – многоуровневая парковка.

Одним словом, назвать этот район будущего спальным совсем скоро не повернется язык.
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Строительство одного из самых молодых районов Минска – Лошицы – началось в 2000 году. И интенсивно продолжается сегодня. Ещё пару лет назад оживлённые улицы...
 
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