|
Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу
Строительство одного из самых молодых районов Минска – Лошицы – началось в 2000 году. И интенсивно продолжается сегодня. Ещё пару лет назад оживлённые улицы напоминали пустырь.
Денис Вихренко, заместитель начальника управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района г. Минска:
Сегодня активно проектируют все зоны микрорайона. На месте Лошицы-5 расположен частный сектор, а в перспективе здесь вырастут многоэтажки, 90% из которых не будут панельными, с оригинальными архитектурными решениями.
Денис Вихренко:
Работы в Лошице-7 начнутся уже в этом году, пока запроектирован только один дом. В Лошице-6, тем временем, уже достраивают последний из четырёх запланированных, а в 9-ой и того больше – возведено 9 из 16 возможных жилых комплексов.
Валерий Герус, начальник архитектурно-планировочной мастерской ГП «Институт «Военпроект»:
Микрорайон Лошица-8 имеет плотную дорожную сеть. Согласно проекту, выход на улицы будет перекликаться со старыми столичными кварталами. Появятся здесь и множество внутренних жилых улочек. А все подъезды станут сквозными.
Валерий Герус:
Основная цель проекта – комфортное и уютное пространство для жителей мегаполиса. Сохранится бульвар, который ведёт к пойме Свислочи, а
Минчане:
Микрорайон Лошица-9 уже застраивается: возведены первые столбики и группа домов «полукругом». А в ближайшие 3-4 года он встретит своих первых новосёлов! Выглядеть микрорайон, как уверяют градостроители, будет современно.
Одним словом, назвать этот район будущего спальным совсем скоро не повернется язык.
Новости по теме
«В этом районе детская инфраструктура слабая»: почему администрация Заводского района Минска запретила предпринимателю ставить аттракционы?
‡агрузка...
Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС
«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска
Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона
Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию
Рекламу вредной еды запретят в общественном транспорте Лондона
В Китае автомобиль протаранил остановку с людьми
В Греции из-за забастовки журналистов не выходят выпуски новостей
Обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах может быть введено в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство одного из самых молодых районов Минска – Лошицы – началось в 2000 году. И интенсивно продолжается сегодня. Ещё пару лет назад оживлённые улицы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)