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Директор витебской турфирмы завладела средствами не менее чем 12 клиентов
Новости Беларуси. Директор и учредитель ООО «Лакоста Тур» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
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Потерпевшие узнали о мошеннических действиях в отношении них, когда ещё находились в Витебске или уже были за пределами РБ. Им всем пришлось изменить свои планы и вернуться домой. В настоящее время ущерб оценивается на сумму более 30 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Граждане, которые пострадали от деятельности директора «Лакоста Тур», могут обратиться по телефону + 37533 399-80-44. Расследование продолжается.
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Новости Беларуси. Директор и учредитель ООО «Лакоста Тур» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает УСК по Витебской области, 29-летняя...
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