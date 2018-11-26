|
На месте бывшего бомбоубежища – конференц-зал, а на аллеях – бюсты академиков. Что начнут строить около НАН Беларуси в 2019 году
Проектировать здание Президиума Национальной академии наук начали в 1929 году, а возведено оно было в 1937 году.
Это авангардное сооружение времён Советов привлекает взгляды минчан и гостей города. Хотя не каждый знает про драму знаменитого здания с колоннами. Начинал его проектировать архитектор Георгий Лавров.
Динамика строгих колонн, фактурность фасада, пластичность линий. Начатое Лавровым дело подхватил Лангбард. Архитектор дополнил здания элементами античной классики.
В затянувшейся стройке обвиняли и первого президента академии Игнатовского, и второго – Горина-Коляду. Однако, вопреки злым языкам, всё завершилась благополучно. Постепенно здесь вырос целый городок в границах Академической, Сурганова, Советской и Ботанической.
Развивать район планировали и дальше, но планы градостроителей нарушила война. Главный корпус германские оккупанты использовали для хозяйственных нужд.
Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:
В послевоенные годы в Минске катастрофически не хватало жилья. Часть помещений академии оборудовали под общежитие для сотрудников. В 50-60-ые квартал, наконец-то, обрёл вид, который был задуман первоначальным проектом. Стали появляться институты, дома для сотрудников, детские сады и даже собственный парк перед центральным входом. А у самой Академии наук и всех строений поблизости была своя автоматическая телефонная станция.
Сергей Третьяк:
Уменьшенная копия монумента украшает площадку возле Национальной библиотеки.
А совсем недавно центральному входу Академии был возвращен исторический облик. По подлинным чертежам группа архитекторов БНТУ подготовила проект по возвращению знаменитых дубовых дверей с бронзовыми ручками.
Эта выразительность и монументальность перекочевала на полотна.
Виктор Альшевский, лауреат Государственной премии РБ, художник:
В таком виде композиция из двух зданий с общим вестибюлем и наружной двухрядной колоннадой дошла до нас. Созданный величественный образ хорошо вписался в архитектуру центрального проспекта и навеки обрел репутацию храма белорусской науки. Архитектурный ансамбль решили дополнить современным комплексом.
Начало строительства запланировано на будущий год, а вместе с ним возьмутся и за благоустройство сквера. Все растения сохранят, вдоль аллей, украшенных белорусским орнаментом, появятся скамейки для отдыха и бюсты академиков, известных сегодня на весь мир.
Центральное место займет ротонда с маятником Фуко, где будут запечатлены имена выдающихся отечественных ученых.
Новости по теме
Пост воздушного наблюдения сохранился на жилом доме в Минске: «Человек смотрел в небо. И когда видел вражеский самолет, сообщал по телефону»
Место для спокойных культурных мероприятий: рассказываем, как архитекторы предлагают изменить улицу Карла Маркса
Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)
‡агрузка...
Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС
Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона
Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию
Рекламу вредной еды запретят в общественном транспорте Лондона
В Китае автомобиль протаранил остановку с людьми
В Греции из-за забастовки журналистов не выходят выпуски новостей
Обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах может быть введено в Беларуси
Анатолий Сивак потребовал рассмотреть целесообразность повышения тарифов на проезд
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте бывшего бомбоубежища – конференц-зал, а на аллеях – бюсты академиков. Что начнут строить около НАН Беларуси в 2019 году
Проектировать здание Президиума Национальной академии наук начали в 1929 году, а возведено оно было в 1937 году. Это авангардное сооружение времён Советов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)