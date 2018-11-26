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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

27.11.2018 16:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября встретился с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча состоялась по просьбе спортсменки.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

Глава государства поздравил теннисистку с успешным проведением спортивного сезона. Но Президент также отметил, что еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

Арина Соболенко активно продвигается в мировых рейтингах. А с таким стремительным успехом возрастают и ожидания как со стороны болельщиков, так и государства. Александр Лукашенко пожелал теннисистке удачи и плодотворной подготовки к новому сезону.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

По версии Женской теннисной ассоциации Арина Соболенко признана новичком года. В 2018 наша спортсменка совершила настоящий прорыв, поднявшись с 73 позиции мирового рейтинга ВТА на 13. В этом году 20-летняя белоруска провела 76 матчей. В 51 из них одержала победу. В активе Соболенко два титула престижных турниров в американском Нью-Хейвене и китайском Ухане.
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября встретился с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча...
 
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