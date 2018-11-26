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Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию
Новости Беларуси. Принципиальную позицию Беларуси в Евразийском экономическом союзе еще раз обозначил и глава правительства Сергей Румас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом объединении мы – за справедливую конкуренцию, заявил премьер на заседании межправсовета ЕАЭС, которое прошло в Минске.
В повестку нынешней встречи было вынесено более десятка вопросов. В целом, динамика интеграции положительная. Доказывает это в том числе и активизация торговли.
За три квартала плюс 13,5%. Но есть и спорные рабочие вопросы. Именно они и стали ключевыми в сегодняшней дискуссии.
Совещание в узком составе затянулось, ведь часть нюансов нужно решить в кратчайший срок, чтобы представить на рассмотрение глав государств. Среди актуальных тем – создание единого энергетического и рынка финансов.
Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
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Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию
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Новости Беларуси. Принципиальную позицию Беларуси в Евразийском экономическом союзе еще раз обозначил и глава правительства Сергей Румас, сообщили в программе...
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