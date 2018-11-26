ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

27.11.2018 16:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Принципиальную позицию Беларуси в Евразийском экономическом союзе еще раз обозначил и глава правительства Сергей Румас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

В этом объединении мы – за справедливую конкуренцию, заявил премьер на заседании межправсовета ЕАЭС, которое прошло в Минске.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

В повестку нынешней встречи было вынесено более десятка вопросов. В целом, динамика интеграции положительная. Доказывает это в том числе и активизация торговли.

Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС

За три квартала плюс 13,5%. Но есть и спорные рабочие вопросы. Именно они и стали ключевыми в сегодняшней дискуссии.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

Совещание в узком составе затянулось, ведь часть нюансов нужно решить в кратчайший срок, чтобы представить на рассмотрение глав государств. Среди актуальных тем – создание единого энергетического и рынка финансов.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Нам необходима методика пересмотра пошлин, которая могла бы осовременить те нормативы распределений, которые установлены. Такое поручение, чтобы сделать это, глава государства давал. Поэтому вариант сохранения тех нормативов, которые утверждены, мы поддержать не можем. К консенсусу по этому вопросу пока не пришли.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Проект программы формирования рынка газа находится в высокой степени готовности. Остается только один не урегулированный вопрос – это определение идейных подходов в формировании тарифов на транспортировку газа. Позиция Республики Беларусь понятна, что тарифы на транспортировку природного газа для субъектов общего рынка газа Союза не должны превышать тарифы для субъектов внутренних рынков.
Новости по теме

Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят

Беларусь: для развития интеграции в ЕАЭС необходимо снять все барьеры

Интеграция во всех сферах: чем запомнился саммит ЕАЭС в Сочи
‡агрузка...
Новости 24 часа

Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

Рекламу вредной еды запретят в общественном транспорте Лондона

В Китае автомобиль протаранил остановку с людьми

В Греции из-за забастовки журналистов не выходят выпуски новостей

Обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах может быть введено в Беларуси

Анатолий Сивак потребовал рассмотреть целесообразность повышения тарифов на проезд

Все новости
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Принципиальную позицию Беларуси в Евразийском экономическом союзе еще раз обозначил и глава правительства Сергей Румас, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обновленный флагманский седан Genesis G90 кардинально сменил имидж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика