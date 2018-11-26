Румас подтвердил нацеленность членов ЕАЭС на укрепление союза, несмотря на разногласия

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На заседании глав правительств ЕАЭС, которое прошло 27 ноября в Минске, премьер заявил о стремлении Беларуси к дальнейшей интеграции в рамках союза.

Сергей Румас признал, что обсуждение некоторых проблем членами ЕАЭС бывает трудным. Однако несмотря на некоторые разногласия в отдельных чувствительных вопросах, в целом результат развития сотрудничества в рамках союза можно назвать хорошим.

«Это вполне естественно, каждое государство старается максимально отстоять свои национальные интересы», - цитирует Румаса БЕЛТА . «Тем не менее в переговорах присутствует главное - всеобщая нацеленность на развитие и укрепление нашего союза", - констатировал белорусский премьер-министр.

Сергей Румас подчеркнул, что Беларусь выступает за справедливую конкуренцию в Евразийском экономическом союзе и остается приверженной интеграционным процессам при обеспечении четырех свобод на общем рынке (свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы).

В ЕАЭС последние 2 года наблюдался устойчивый прирост во взаимной торговле, констатировал Румас. Однако потенциал не исчерпан, поэтому сторонам предстоит работа по реализации договоренностей и выполнению взятых на себя обязательств.

Напомним, что сегодня перед главами правительств выступал и Александр Лукашенко , который также обозначил позицию Беларуси по наиболее болезненным для ЕАЭС проблемам.