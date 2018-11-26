|
Румас подтвердил нацеленность членов ЕАЭС на укрепление союза, несмотря на разногласия
27.11.2018 17:30 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
На заседании глав правительств ЕАЭС, которое прошло 27 ноября в Минске, премьер заявил о стремлении Беларуси к дальнейшей интеграции в рамках союза.
Сергей Румас признал, что обсуждение некоторых проблем членами ЕАЭС бывает трудным. Однако несмотря на некоторые разногласия в отдельных чувствительных вопросах, в целом результат развития сотрудничества в рамках союза можно назвать хорошим.
«Это вполне естественно, каждое государство старается максимально отстоять свои национальные интересы», - цитирует Румаса
Сергей Румас подчеркнул, что Беларусь выступает за справедливую конкуренцию в Евразийском экономическом союзе и остается приверженной интеграционным процессам при обеспечении четырех свобод на общем рынке (свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы).
В ЕАЭС последние 2 года наблюдался устойчивый прирост во взаимной торговле, констатировал Румас. Однако потенциал не исчерпан, поэтому сторонам предстоит работа по реализации договоренностей и выполнению взятых на себя обязательств.
Напомним, что сегодня перед главами правительств
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании глав правительств ЕАЭС, которое прошло 27 ноября в Минске, премьер заявил о стремлении Беларуси к дальнейшей интеграции в рамках союза.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)