Чем премьер Румас отличается от премьера Кобякова? Версия еще одного премьера — Михаила Чигиря









Белорусский правитель на совещании заявил, что правительство Сергея Румаса такое же беспринципное, как и правительство его предшественника Андрея Кобякова. Но так ли уж беспринципен новый премьер-министр?





– Как вы оцениваете первые сто дней работы Сергея Румаса на посту главы правительства?





– Прежде всего хочу сказать, что 100 дней работы на посту премьера - это не тот срок, после которого можно было бы уже давать оценки. Хотя мне, например, понравилось высказывание Румаса, что индивидуальные предприниматели - это передовая часть общества. Разумное и смелое высказывание.





– Белорусский правитель назвал новое правительство беспринципным...





– Знаете, чем отличается Сергей Румас от Андрея Кобякова? Как мне кажется, у Румаса все-таки есть определенная самостоятельность в действиях и идеях. Этим он и раньше отличался. Если у него есть какая-то идея, то он попытается ее провести. Но вопрос в том, сможет ли Румас со своими инициативности противостоять Александру Лукашенко, когда мнения разойдутся? По себе знаю, что это чрезвычайно сложно. В определенной степени психологически трудно. Если Румасу удастся пробивать свои инициативы, то может у него что-то и получится. Но ему нужна поддержка. Любой человек (руководитель страны - не исключение) может ошибаться и стоит не боятся об этом ему сказать. Правда, у нас в основном все слушают «только единственное правильное решение». Посмотрим, сможет ли Румас этому противостоять...





Сергей Румас -- девятый премьер независимой Беларуси. Михаил Чигирь был вторым по счету, но первым при Лукашенко. Михаил Чигирь остается в новейшей белорусской истории самым молодым премьером: на момент назначения ему было 46 лет. Но Румас его "обогнал" совсем чуть-чуть: ему - 48 лет.



