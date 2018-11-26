Российская ''мутантка'' шокировала зрителей на фитнес-турнире

27-летняя уроженка Читы после долго перерыва приняла участие в турнире по бодибилдингу IFBB Romania Muscle Fest Amateur.





Спортсменка, не скрывающая, что с 19 лет принимает анаболические андрогенные стероиды (ААС), стала победительницей соревнований, вызвав настоящий шок в интернете.









В комментариях под видео иностранные комментаторы спрашивают, какого пола это "существо", называя девушку "мутантом".













OBOZREVATEL предлагает повнимательнее посмотреть на необычную россиянку, а также на то, как она выглядела до приема химии. предлагает повнимательнее посмотреть на необычную россиянку, а также на то, как она выглядела до приема химии.

#1#