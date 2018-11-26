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Российская ''мутантка'' шокировала зрителей на фитнес-турнире
Знаменитая российская чемпионка-пауэрлифтер Наталья Кузнецова (Трухина) вернулась в большой спорт.
27-летняя уроженка Читы после долго перерыва приняла участие в турнире по бодибилдингу IFBB Romania Muscle Fest Amateur.
Спортсменка, не скрывающая, что с 19 лет принимает анаболические андрогенные стероиды (ААС), стала победительницей соревнований, вызвав настоящий шок в интернете.
В комментариях под видео иностранные комментаторы спрашивают, какого пола это "существо", называя девушку "мутантом".
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Знаменитая российская чемпионка-пауэрлифтер Наталья Кузнецова (Трухина) вернулась в большой спорт.
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