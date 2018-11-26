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Лидер Движения «За свободу»: Зачем нам такие союзники?

27.11.2018 16:42 — Разное | Партизан  
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Лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич в интервью Радио Рацыя выразил свою позицию по поводу конфликта в Азовском море.



- То, что теперь мы видим во время очередного украинско-российского конфликта, недопустимо. Есть режим использования водных путей, и я думаю, что именно Россия нарушила международные соглашения, когда проявила агрессию в отношении украинских судов, которые имели право свободного прохода. Это даже если не брать во внимание тот аспект, что эта территория для всего международного сообщества -- захвачена и незаконно аннексирована Россией.

– На ваш взгляд, нужно ли в этой ситуации белорусским властям выразить свою позицию?

– О том, что нужно делать белорусским властям, мы говорим уже давно - выйти из всех военных соглашений и блоков с Россией. Зачем нам такие агрессивные союзники? Надо прежде всего укреплять собственный оборонительный потенциал и лучше сотрудничать с блоком НАТО ради безопасности своей страны. Единственный агрессор, который сегодня есть в регионе, это Россия. Но, к сожалению, белорусские власти не способны на это пойти, так как глубоко завязали Беларусь в зависимость от Москвы - политическую, экономическую и военную. Но, полагаю, наши власти из украинской ситуации еще в 2014 году сделали выводы для себя. Там прекрасно понимают, что подобный сценарий Россия может реализовать и в отношении Беларуси. При этом реализуют при желании достаточно легко, так как российское влияние на белорусское общество, несравнимо большее, чем это было в свое время в Украине. В Беларуси по-прежнему не только работает российская пропаганда, но и активизировались в последнее время различные пророссийские организации. 

 
 
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Лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич в интервью Радио Рацыя выразил свою позицию по поводу конфликта в Азовском море.
 
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