Литовцы строят в Беларуси электростанции на фекалиях и тратят на это больше $25 миллионов

Литовская компания Modus Energy построила пять биогазовых электростанций на западе Беларуси, потратив на это около 25 миллионов долларов, пишет TUT.by. Эти станции вырабатывают электричество из органических отходов − в том числе фекалий животных и птиц.

Финансируют проекты Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Банк Москва-Минск. Общая мощность электростанций − 5 МВт. Это далеко не самая большая цифра, но её хватит на обеспечение районов вроде Брагинского и Хойникского, которые потребляют 2 и 2,3 МВт соответственно.

Из чего они делают электричество

Для производства электричество эти станции используют биогаз, который образуется во время разложения биоразлагаемых веществ. К таким относятся разные «зелёные» отходы вроде скошенной травы, сорняков, гнилые фрукты и овощи, а также отходы жизнедеятельности животных и птиц. Это экологичные источники энергии, потому что они возобновляются.

Всего литовская компания планирует построить 25 биогазовых установок по всей Беларуси общей мощностью в 25 МВт − это больше крупнейшей солнечной электростации страны в Гомельской области (16 МВт). Modus Energy в 2016 году сделала в Мядельском районе солнечную электростанцию.