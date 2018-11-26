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Литовцы строят в Беларуси электростанции на фекалиях и тратят на это больше $25 миллионов

27.11.2018 17:29 — Разное | KYKY  
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Литовская компания Modus Energy построила пять биогазовых электростанций на западе Беларуси, потратив на это около 25 миллионов долларов, пишет TUT.by. Эти станции вырабатывают электричество из органических отходов − в том числе фекалий животных и птиц.

Финансируют проекты Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Банк Москва-Минск. Общая мощность электростанций − 5 МВт. Это далеко не самая большая цифра, но её хватит на обеспечение районов вроде Брагинского и Хойникского, которые потребляют 2 и 2,3 МВт соответственно. 

Из чего они делают электричество

Для производства электричество эти станции используют биогаз, который образуется во время разложения биоразлагаемых веществ. К таким относятся разные «зелёные» отходы вроде скошенной травы, сорняков, гнилые фрукты и овощи, а также отходы жизнедеятельности животных и птиц. Это экологичные источники энергии, потому что они возобновляются. 

Всего литовская компания планирует построить 25 биогазовых установок по всей Беларуси общей мощностью в 25 МВт − это больше крупнейшей солнечной электростации страны в Гомельской области (16 МВт). Modus Energy в 2016 году сделала в Мядельском районе солнечную электростанцию. 

 
Теги: Минск
 
 
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Литовская компания Modus Energy построила пять биогазовых электростанций на западе Беларуси, потратив на это около 25 миллионов долларов, пишет TUT.by. Эти станции...
 
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