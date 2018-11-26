Бизнес-школа От идеи до бизнеса

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Проект призван способствовать развитию потенциала белорусского молодёжного предпринимательства. Участвуют в проекте представители любой категории молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, имеющие свои бизнес-проекты или идеи для их создания. Участие в бизнес-школе является абсолютно бесплатным.

Цель – дать участникам школы четкий план действий, апробированные решения, технологии и инструменты управления своими проектами. Основной фокус направлен на развитие универсальных навыков предпринимательской и управленческой деятельности, повышение финансовой и юридической грамотности.

В рамках обучения участники знакомятся с примерами удачных стартапов, получают опыт решения нестандартных задач, реализации творческого и предпринимательского потенциала, консультации экспертов и менторов, специалистов в области права и налогообложения, а также могут подготовить презентации своих бизнес-проектов.

В 2018 году уже прошли 24 школы, в которых приняли участие 712 человек, и с 26 по 28 ноября состоится заключительная бизнес-школа 2018 года. В связи с этим, 28 ноября мы планируем подвести итоги года и организовать закрытие серии бизнес-школ 2018.