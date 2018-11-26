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Бизнес-школа От идеи до бизнеса

27.11.2018 17:50 — Разное | Myfin  
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Бизнес-школа От идеи до бизнеса
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Проект призван способствовать развитию потенциала белорусского молодёжного предпринимательства. Участвуют в проекте представители любой категории молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, имеющие свои бизнес-проекты или идеи для их создания. Участие в бизнес-школе является абсолютно бесплатным.

Цель – дать участникам школы четкий план действий, апробированные решения, технологии и инструменты управления своими проектами. Основной фокус направлен на развитие универсальных навыков предпринимательской и управленческой деятельности, повышение финансовой и юридической грамотности.

В рамках обучения участники знакомятся с примерами удачных стартапов, получают опыт решения нестандартных задач, реализации творческого и предпринимательского потенциала, консультации экспертов и менторов, специалистов в области права и налогообложения, а также могут подготовить презентации своих бизнес-проектов.

В 2018 году уже прошли 24 школы, в которых приняли участие 712 человек, и с 26 по 28 ноября состоится заключительная бизнес-школа 2018 года. В связи с этим, 28 ноября мы планируем подвести итоги года и организовать закрытие серии бизнес-школ 2018.

 
 
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Мероприятие состоится 28 ноября 2018 года по адресу г. Минск, ул. Чапаева, 3, пространство 210 метров .
 
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